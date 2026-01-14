台積電美國投資規模擴大 設備廠跟進 漢唐、聖暉補
紐約時報報導，川普政府擬將對台關稅降至15%，換取台積電（2330）加碼美國投資，至少再蓋五座晶圓廠。外界預期，台積電美國投資規模擴大，有望加速設備廠漢唐、聖暉等全面啟動前進美國，挹注業績成長。
漢唐昨天代子公司美國漢唐公司公告董事會決議擬取得不動產，交易總金額約4,100萬美元，主要因應中長期營運發展需求，作為未來廠房及倉儲設施建置用地。
漢唐表示，公司深入參與國際大廠建置2奈米新廠，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，隨關鍵客戶進一步加大與加速海外工廠擴建，在當地擴大海外工程服務位階及工程承攬範疇，深化全球布局。
帆宣受惠台灣先進封裝設備出貨放量，加上美日德及新加坡晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創歷史新高。帆宣早在2021年就完成美國廠遷址作業，為承接大客戶建廠訂單做好準備。
晶圓廠擴建，將帶動化學品槽車及廠務設備需求，法人看好上品可能成為受惠對象。上品主營氟素樹脂應用材料、氟素樹脂內襯設備、各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程，法人指出，台積電加速赴美擴廠，特用化學品供應商並未赴美設廠，跨海運輸需求增加，將為上品挹注需求。該公司2025年第4季銷售占比中，美國占比約4.6%。
晶圓廠擴建工程也有望使三福化受惠。三福化旗下TMAH顯影液回收業務，是該公司一大成長引擎。法人認為，隨晶圓廠擴建，三福化工程收入有望增加。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言