台積電美國投資規模擴大 設備廠跟進 漢唐、聖暉補

紐約時報報導，川普政府擬將對台關稅降至15%，換取台積電（2330）加碼美國投資，至少再蓋五座晶圓廠。外界預期，台積電美國投資規模擴大，有望加速設備廠漢唐、聖暉等全面啟動前進美國，挹注業績成長。

漢唐昨天代子公司美國漢唐公司公告董事會決議擬取得不動產，交易總金額約4,100萬美元，主要因應中長期營運發展需求，作為未來廠房及倉儲設施建置用地。

漢唐表示，公司深入參與國際大廠建置2奈米新廠，並加大投入CoWoS先進封裝廠建造，以強化技術優勢與市場競爭力，隨關鍵客戶進一步加大與加速海外工廠擴建，在當地擴大海外工程服務位階及工程承攬範疇，深化全球布局。

帆宣受惠台灣先進封裝設備出貨放量，加上美日德及新加坡晶圓廠建廠工程陸續啟動，推升在手訂單創歷史新高。帆宣早在2021年就完成美國廠遷址作業，為承接大客戶建廠訂單做好準備。

晶圓廠擴建，將帶動化學品槽車及廠務設備需求，法人看好上品可能成為受惠對象。上品主營氟素樹脂應用材料、氟素樹脂內襯設備、各式化學品儲存槽、運送管道及輸送設備等系統工程，法人指出，台積電加速赴美擴廠，特用化學品供應商並未赴美設廠，跨海運輸需求增加，將為上品挹注需求。該公司2025年第4季銷售占比中，美國占比約4.6%。

晶圓廠擴建工程也有望使三福化受惠。三福化旗下TMAH顯影液回收業務，是該公司一大成長引擎。法人認為，隨晶圓廠擴建，三福化工程收入有望增加。