台積電3奈米定調台灣優先 對美擴大投資案可望保留彈性

台美關稅協議即將拍板，外電披露，台積電（2330）恐被迫追加在美增建五座晶圓廠，換取輸美關稅由20%降至15%。但據調查，台積電3奈米製程訂單需求超乎預期，儘管新年度調漲代工價格，訂單持續湧進，台積電決定先衝刺台灣產能，但也不能漠視美國川普政府壓力，估計追加在美投資案會取得白宮信服再彈性視客戶推進。

台積電因正處於法說會緘默期，不回應外界傳聞，一切以公司對外公布資訊為準。但消息人士透露，受惠AI和高效能運算由雲端向邊緣遍地開花，台積電3奈米製程接單大舉湧進，為滿足客戶要求，台積電產能規畫被迫緊急大調整。

原計畫在南科18B廠區增建三座2奈米製程新廠，將改為先衝3奈米製程；亞利桑那州21廠的P2B廠，也將原導入2奈米產線規畫，修正切入3奈米。

依台積電擴大3奈米產能規畫，也意謂將把原規畫月產16萬片，擴大超過20萬片，將創下台積電最大產能規模，且台美兩地同步擴充，但多數集中於南科18B廠。這也意謂台積電頂著美國追加在美投資壓力，仍在台先進行擴充擁有生產優勢，以滿足客戶需求兼具提升獲利。

台積電當然也不可能不理會美國川普政府的壓力，欲降低對台晶片依賴。紐約時報披露台積電將追加在美投資五座晶圓廠，換取台美關稅由20%降至15%，與川普政府極力提升美國自主晶片不謀而合，對照稍早美國商務部長認為台積電會再加碼在美投資，但還是由台積電自己宣布，台積電擴大在美投資似乎也已和川普政府達成共識。

消息人士透露，台積電為因應擴大海外布局成本上揚，破天荒通知客戶從今年起連續四年調漲晶圓代工價格，今年漲勢已定，上漲5-20%，漲勢會維持在川普卸任後，後續追加在美投資金額，雖然台積電未做任何回應，但後續追加投資和增建計畫也是川普卸任後的事，以台積電穩健的態度，估計未來即使做出承諾，以每座晶圓廠投資額高達220億美元，五座晶圓廠追加投資額等於再加至少1,000億美元，台積電仍會視市場及客戶需求，逐步增建新廠。

現階段台積電3奈米大爆單，先從最有把握的台灣先行擴充、亞利桑那州廠列為備案，美台兩地同步擴充，等台灣土地、用水用電和人才等愈來愈困難後，美國將會列入未來先進製程擴充之地。台積電除擴增3奈米產能，CoWoS先進封裝產能也會同步在台灣擴充。