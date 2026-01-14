記憶體漲價 8吋晶圓代工漲幅關鍵變數
8吋晶圓代工廠產能利用率迎來強勁揚升，報價喊漲之餘，法人指出，記憶體漲價效應，可能成為後續8吋晶圓代工業者實際漲價幅度大小的關鍵。
業界觀察，記憶體在電子整機成本中占比不低，價格上漲直接推高物料成本，品牌廠為維持毛利結構，選擇調整拉貨節奏、控制庫存水位，甚至延後新機上市與促銷時點，對整體市場出貨形成壓力。
當終端產品出貨轉趨保守，上游成熟製程晶片首當其衝。包括電源管理IC、顯示驅動IC、微控制器（MCU）、感測元件及周邊控制晶片，多數仍仰賴28奈米以上成熟製程，需求高度連動消費性電子與一般工控市場，一旦品牌廠減少拉貨，相關IC供應鏈訂單能見度便會同步下降，使成熟製程產能利用率與價格修復動能面臨變數。
半導體業者認為，成熟製程需求後續走勢，將取決於記憶體價格是否能趨於平穩，以及終端市場是否出現實質換機動能。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言