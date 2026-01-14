記憶體漲價 8吋晶圓代工漲幅關鍵變數

8吋晶圓代工廠產能利用率迎來強勁揚升，報價喊漲之餘，法人指出，記憶體漲價效應，可能成為後續8吋晶圓代工業者實際漲價幅度大小的關鍵。

業界觀察，記憶體在電子整機成本中占比不低，價格上漲直接推高物料成本，品牌廠為維持毛利結構，選擇調整拉貨節奏、控制庫存水位，甚至延後新機上市與促銷時點，對整體市場出貨形成壓力。

當終端產品出貨轉趨保守，上游成熟製程晶片首當其衝。包括電源管理IC、顯示驅動IC、微控制器（MCU）、感測元件及周邊控制晶片，多數仍仰賴28奈米以上成熟製程，需求高度連動消費性電子與一般工控市場，一旦品牌廠減少拉貨，相關IC供應鏈訂單能見度便會同步下降，使成熟製程產能利用率與價格修復動能面臨變數。

半導體業者認為，成熟製程需求後續走勢，將取決於記憶體價格是否能趨於平穩，以及終端市場是否出現實質換機動能。