OpenAI新耳機 傳鴻海代工

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

外電報導，AI巨頭OpenAI將跨入硬體市場，正打造搭載2奈米智慧手機級晶片、代號「Sweetpea」的音訊耳機，預計9月推出，由鴻海（2317）代工製造，第一年出貨上看5,000萬台，要搶蘋果AirPods的地盤。對於相關外電報導，鴻海一向不評論單一客戶與產品。

外媒Android Authority報導，爆料者Smart Pikachu在社群平台X發文指出，OpenAI正開發代號為「Sweetpea」的音訊耳機，目標取代蘋果AirPods。

消息指出，這款耳機將採用「前所未見」的設計概念，主體為金屬材質，外型類似蛋石，內部則放置兩個膠囊形裝置，配戴時貼合耳後。OpenAI還計劃為這款耳機搭載2奈米智慧手機級晶片，其中，三星的Exynos系列處理器為最被看好的選擇。此外，OpenAI還在開發一款專屬晶片，用以取代iPhone的部分功能，透過指令操作Siri。

由於該設備的物料清單（BOM）可能與智慧手機相當，因此，這款耳機預期售價不會便宜。爆料指出，OpenAI目標於今年9月推出這款硬體，首年出貨量預計達4,000萬至5,000萬台。

這款耳機據說是OpenAI五款硬體產品之一。根據爆料，OpenAI已委託鴻海協助這五款產品，計劃於2028年第4季完成量產。

消息傳出，這款耳機的研發，被前蘋果設計主管Jony Ive的團隊列為優先項目。至於其他硬體產品，目前尚不清楚完整細節，但爆料指出，一款「家用設備」與「觸控筆」仍在考慮範圍內。

據爆料，OpenAI專案最初計劃是由中國大陸電子產品製造商立訊代工，現已轉向鴻海，鴻海同時也是iPhone及Google Pixel手機等產品的組裝廠，其生產地點已確定在越南，不過，鴻海美國工廠也有投產的可能性。

之所以代工廠從立訊轉到鴻海，主要是製造地點的爭議，OpenAI不希望新的AI裝置是在大陸製造，因此，目前這個AI裝置鎖定的製造地點是越南，不過，其他潛在生產據點也在討論中，例如美國。

