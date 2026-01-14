蘋果、Google強強聯手攻AI 帶旺鴻海、廣達等台鏈

經濟日報／ 編譯林奇賢季晶晶、記者蘇嘉維／綜合報導
蘋果、Google於美國時間12日宣布AI大合作，蘋果將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模型。（路透）
蘋果Google於美國時間12日宣布AI大合作，蘋果將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模型，大幅強化未來iPhone的「Apple Foundation Models」及Siri的AI功能。

業界看好，兩大科技巨頭合作，將催出更多Google的AI基建需求，鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）等協力廠將迎來更多訂單，並進一步刺激iPhone、MacBook等蘋果硬體銷售，帶旺台積電（2330）、鴻海、大立光（3008）等台鏈。

其中，鴻海以運算托盤（compute tray）切入Google TPU供應鏈。法人表示，Google當前規劃，每出貨一櫃TPU，鴻海就會出貨一櫃運算托盤，等於是1：1供貨比率，且當前Google TPU已獲得Meta採用，後續又有蘋果的算力加持，鴻海未來在Google TPU接單表現將更強勁。

廣達與Google在伺服器領域已合作多年，現在更以L6至L11的GB200／300的AI伺服器打入Google供應鏈，訂單動能放眼到今年底，隨著蘋果擴大與Google合作，廣達未來接單表現不看淡。

華爾街認為，這項合作對Google的AI模型發展是一項關鍵背書。相關消息激勵Google母公司Alphabet市值12日突破4兆美元，成為繼輝達、微軟及蘋果之後，第四家跨過此一門檻的美國科技公司。

Google表示，「在謹慎評估之後，蘋果決定以Google的AI技術，提供蘋果基礎模型最具效能的基礎」，其Gemini模型也將驅動蘋果未來的Apple Intelligence功能。

雙方並未揭露財務細節，彭博去年11月報導指出，蘋果計劃每年向Google支付約10億美元，以Gemini支援AI版Siri。此前，Gemini已驅動三星Galaxy AI的大部分功能，而與Siri的合作更為Google開啟龐大市場，直接觸及蘋果超過20億台的活躍裝置。

蘋果與Google均強調此合作並非排他性，蘋果也說不影響整合ChatGPT的合作，勢必引發外界對蘋果與OpenAI既有夥伴關係的質疑。

蘋果2024年底把ChatGPT整合至其裝置中，使Siri能於用戶同意下，將複雜查詢轉由ChatGPT處理。

Equisights研究公司執行長塔爾桑尼亞分析，蘋果選用Gemini模型，意味OpenAI在蘋果生態中的角色將轉向更偏支援性，ChatGPT主要定位於處理用戶主動選擇的複雜查詢，而非預設的智慧核心。

為追趕OpenAI在產業中的早期領先地位，Google近來全面加碼投入尖端模型，以及圖像與影片生成技術。Google 2025年資本支出上看930億美元，並已預告2026年資本支出有望顯著提升，顯示Google在AI基礎建設上的積極布局。

台積3奈米爆單 先衝刺台灣產能

美台對等關稅協議即將拍板，紐時披露代價是台積電承諾追加在美增建五座晶圓廠。但據調查，台積電三奈米製程訂單需求超乎預期，儘...

台積電擴大對美投資 專家警告：半導體最精銳產能將移往美國

紐約時報報導，美國對台對等關稅調降，台積電大幅增加對美投資是條件之一。台經院產經資料庫總監劉佩真說，考慮回收期，台積電不...

蘋果結盟谷歌 Siri導入Gemini AI

蘋果公司（Apple）十二日宣布，今年稍晚推出的更新版Siri將採用Google的Gemini人工智慧（ＡＩ）模型，深化...

蘋果、Google於美國時間12日宣布AI大合作，蘋果將在今年稍晚推出的新版Siri中，採用Google的Gemini模...

蘋果與Google在AI大合作 TPU協力廠光聖、華星光贏家

蘋果與Google在AI大合作，將催動Google加快衝刺自研TPU市場，並藉由強化光通訊技術推進速度，藉此拓展AI運算...

蘋果將深化與Google合作 智慧助理超進化變萬事通

蘋果將深化與Google合作，藉由Google的AI模型Gemini，可望加速蘋果發展AI技術，並為長期缺乏進展的AI助...

