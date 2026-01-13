快訊

資策會MIC發布2026 CES四大重點 筆電將轉型為AI代理平台

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
資策會MIC發布2026 CES四大重點。MIC／提供
資策會產業情報研究所（MIC）即將於16日舉辦《CES 2026展會重點觀測—智慧終端革新x AI服務的新競局》研討會，發表研究團隊於美國展場帶回的第一手產業情報。

CES 2026展示了國際對AI基礎建設與技術投資的熱潮，催生眾多AI硬體與應用落地，預示2026年ICT市場將有更多元、更成熟的智慧終端裝置陸續問世。

MIC發表四大觀展重點：一、大廠重新定義AI PC，筆電轉型為具主動執行能力的「AI代理平台」；二、穿戴裝置主動性升級，整合AI Agent提升使用者決策與行動力；三、視覺語言模型（VLM）成為軟硬體產品常態；四、AI應用再進化，成為可提供情感互動的數位心靈夥伴。

重點一：大廠重新定義AI PC，筆電轉型為具主動執行能力的「AI代理平台」

資策會MIC表示，CES 2026可關注到指標筆電大廠將重新定義作為核心戰略，宣告筆電由運算工具轉型為「AI代理平台」，其核心競爭力不再僅止於硬體規格，而是運算架構與人機互動的根本性重塑。

主動式代理將成為AI PC趨勢，最顯著的應用差異在於從被動問答轉向主動執行，如理解用戶習慣、自動會議轉錄、資料研究與郵件草擬等，且能完全在地端運行，既可確保用戶隱私又能提高用戶的生產力。

前往觀展的產業分析師陳彥蓉分析，筆電不再只是軟體的載體，而是具備認知引擎、能理解意圖，並分解複雜任務的智慧實體。

展望未來發展，隨著AI用戶規模持續擴大，雲端推論成本與隱私擔憂將會驅使運算大規模的回歸地端，預期競爭重點將聚焦混合AI架構，本地運算負責處理敏感數據與即時任務、雲端處理全域推論，實現雲到端的各司其職。

重點二：穿戴裝置的主動性升級，整合AI Agent提升使用者決策與行動力

資策會MIC表示，相較CES 2025聚焦穿戴裝置的數據偵測，CES 2026更關注穿戴裝置的數據解讀與主動性，提升使用者決策與行動力。

穿戴裝置的發展不再是感測器的堆疊，而是整合AI Agent對資料的理解與轉譯能力，從展場上的AI附加型裝置到AI Ring等產品創新皆聚焦於資料洞察、行動建議與使用流程整合，更多廠商開始關注當資料高度即時且碎片化，AI Agent如何將其轉換為可行動、可回溯且具價值的資訊。

產業分析師陳彥蓉表示，未來穿戴裝置產品的差異化關鍵不在於蒐集多少資料，而是AI Agent能否在對的時刻提供具洞察力的解讀與行動建議，產品競爭焦點在於能將AI Agent深度嵌入使用流程，同時兼顧隱私與續航力。惟目前主流的穿戴式裝置仍處於輔助角色，須與手機、電腦等搭配使用才能發揮完整功能。

重點三：視覺語言模型（VLM）成為軟硬體產品常態

資策會MIC表示，CES 2026廠商開始結合視覺語言模型（VLM）推出實體AI產品，如運用VLM幫助視障者辨識並規劃行走路徑、幫助企業分析與協助員工建立良好姿勢，甚至運用VLM做自動化流程平台等，其應用之廣泛揭示了VLM將成為未來軟硬體產品的常態。

過往硬體產品要加上影像辨識時，必須花費大量心力去調整影像模型，而VLM應用的關鍵在於結合影像辨識後的「推論與理解」，從視覺能力延伸至眼腦並用，帶來好的決策力。

資深產業顧問韓揚銘分析，運用VLM可大幅擴大廠商能力，在設計產品時以低門檻做到場景智慧化、自適應。預期未來軟硬體解決方案不再只是鏡頭與畫面擷取，而是先理解看到的內容後，再做出好的行動與服務。

重點四：AI應用再進化，成為可提供情感互動的數位心靈夥伴

資策會MIC表示，除了市面常見的客服與知識管理服務，CES 2026出現愈來愈多廠商開始運用AI Agent，在認知層面上提供更多情緒價值、陪伴，甚至是夥伴關係的建立。

如識別使用者、估算生理數據與情感狀態；基於大量情緒資料訓練，以情感互動角度來提供兒童個人化教育內容等。

資深產業顧問韓揚銘表示，廠商正在充份運用多模態來延伸軟硬體服務中具備「認知互動」的能力，不再是傳統回答的固定問題，而是能在對話中辨識使用者的學習狀態、情緒波動與目標偏好，以細緻個人化引導、階段性練習與主動提醒服務為核心，目前各家廠商皆致力於發展涵蓋教育輔導、心靈成長與減少焦慮等情境的數位心靈夥伴。

AI CES 穿戴裝置

