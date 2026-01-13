快訊

技嘉衝刺！GB300與Vera Rubin 2026將是大成長的一年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉（2376）13日舉行旺年會，董事長葉培城表示，2026年在人工智慧（AI）伺服器帶動下，又是大成長的一年，同時，AI時代來臨，AI公司股價本益比至少20倍起跳，技嘉目前本益連13倍都不到，這合理嗎？若是跟其他AI公司比較，更不合理，法人預估，該公司今年業績成長上看三成。

技嘉今年旺年會席開372桌，總獎金金額達4,700萬元，最大獎是BMW 218i Active Tourer Luxury。技嘉2025年營收3,369億元，年增27.08%，2026年在輝達（NVIDIA）GB300與Vera Rubin等高單價新平台AI伺服器出貨帶動下，業績將再戰新高。

針對2026年展望，葉培城說，2026雖然有一些變數，但這個變數也是另外一個契機，我相信技嘉一切都準備好了，2026年一定又是很明顯、有一個大成長，所有同仁都已經準備好，要好好的發揮。他強調，我也相信2027年，當我們在站在這個地方，會懷著像今天這樣的一個心情，會來慶祝，說我們又拚過一年，又有一個非常好的成績，非常亮眼的一年。

針對Vera Rubin只交給三大代工廠做伺服器組裝（L10）？葉培城說，不可能，輝達執行長黃仁勳是說，美國四大雲端服務供應商（CSP）不排除讓這三大廠做到L10，而且這個不是輝達的文化與做法，龐大的二線CSP與企業市場，三大代工廠做不來，技嘉很多二線CSP，「都是一定找我」，不可能找三大代工廠，有太多企業，例如台積電（2330）與聯發科（2454）等都有需求，這些企業的需求不一樣，需要像技嘉這樣擁有很多工程師支援的伺服器製造廠。

葉培城強調，企業級市場需要大量工程師投入、技術支援與客製化能力，並非單純比拚產能或價格，這也是技嘉多年來在該領域持續生根的原因。隨著AI應用逐步成熟，越來越多企業投入相關建置，需求輪廓也愈發清晰，有助於企業級市場持續擴張。

針對技嘉股價是否委屈？他說，我與自己比就好，AI時代來臨，AI公司本益比是20倍起跳，但是技嘉目前本益比13倍不到，可是我們的業績與需求一直在成長，這合理嗎？若是與其他AI公司比較，技嘉有更多不合理的地方。

針對DRAM缺貨，他說，我剛才說這是變數，但也是契機，這考驗公司的應變能力，跟供應商與上下游的關係是否緊密，事實上，三大DRAM原廠樂意談長單，我們維持長期關係，很有機會，技嘉對2026年充滿信心。

他強調，記憶體假設過去你沒有合作，記憶體廠不會理你，但是我們過去一直與DRAM廠合作，目前都談長單，沒有問題，價格則是還在浮動，其他都OK的。

針對中國大陸H200市場需求？他說，正在進行中，終究會來，中國大陸本土晶片公司近期上市，但H200推出之後，股價暴跌，可以看出，大陸內部市場對H200需求很大，顯示在大陸是有市場存在的，技嘉伺服器以前都在大陸生產，若H200可以出貨，會進入大陸伺服器市場。

技嘉旺年會。記者蕭君暉／攝影
