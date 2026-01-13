快訊

紀念義舉...北車隨機傷人案「挺身而出」 北捷M8設余家昶紀念碑

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

勤誠布局AI市場 追加投資美國子公司8億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

伺服器機殼龍頭廠勤誠（8210）13日董事會決議通過追加美國德州子公司投資案，追加投資金額為新台幣8億元，累計美國投資金額達20億元；勤誠指出，本次追加投資目的是因應市場營運發展及全球供應鏈布局。

勤誠去年12月營收達27.1億元，較上月成長33.1%、年增68.4%，創下單月歷史新高紀錄；其中，去年第4季營收67.4億元，季增19%、年增74.4%，累計去年度營收達220億元，年增51.6%，刷新歷史新高，且正式突破200億大關。

除美國外，勤誠為因應客戶需求，去年大手筆斥資近10億元於馬來西亞購地建廠，目前蓋廠進度順利，預估今年5月試量產，最快今年中步入正式量產階段。

勤誠目前也接獲許多AI機殼新專案，加上馬來西亞與美國等新廠都會在明年加入生產行列，因此對今年營運充滿信心，同時機櫃新業務也已在去年展開，預估今年有望成為該公司第二大產品線。

馬來西亞 勤誠

延伸閱讀

越南對美貿易順差日增 美駐越大使換人

續徵反傾銷稅…陸對美韓太陽能級多晶矽出手 這些企業都被點名

大陸祭反制！對美韓太陽能級多晶矽開徵反傾銷稅 最高稅率113.8%

台美關稅傳降至15% 中經院院長連賢明：傳產迎美國市場利多

相關新聞

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

雷虎科技昨（12）日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥網紅Cheap影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控。今日，Cheap曬出律師聲明函回應，他已正式委任前檢察官宋重和律師處理，更嗆「不是發律師函就能叫人閉嘴」。

傳台積電赴美增建5廠 專家示警半導體版圖分配：最精銳產能恐移往美國

紐約時報報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。半導體產業專家表示，若未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，...

8吋晶圓要變貴了？集邦：AI推升電源管理需求 晶圓廠啟動漲價盤算

台股13日盤面續由電子股領軍，半導體相關族群買盤不墜。市場除聚焦台積電（2330）供應鏈動向外，研究機構最新報告也替「成...

技嘉董事長葉培城：2026年又是大成長的一年

技嘉（2376）13日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年2026年是技嘉的第40周年，回顧這40年來，很多同仁跟著技嘉一...

環球晶耕耘量子科技布局有成 矽材料技術積極支援次世代量子應用發展

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，憑藉累積的超高純度矽材料製造經驗，正持續耕耘量子科技布局...

2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。