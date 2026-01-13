快訊

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

聯準會主席遭川普政府調查 彭博：全球央行正起草聲明挺鮑爾

新莊公車疑機械故障急切車道擦撞貨車 巨大撞擊力釀4名乘客受傷

技嘉董事長葉培城：2026年又是大成長的一年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影
技嘉董事長葉培城。記者蕭君暉／攝影

技嘉（2376）13日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年2026年是技嘉的第40周年，回顧這40年來，很多同仁跟著技嘉一步一腳印，慢慢的成長，慢慢的茁壯，2025年我們很認真，做的很不錯，對未來展望都很有把握，可是投資大眾好像不是那麼了解，是個小缺憾，不過，我相信技嘉很務實、很認真在做，總有一天投資大眾會看到技嘉是一家不一樣的公司，2026年仍將是大成長的一年。

技嘉今年旺年會席開372桌，總獎金金額達4,700萬元，最大獎是BMW 218i Active Tourer Luxury。

針對2026年，葉培城說，大家更關心的是2026，我相信2026雖然外面有一些變數，但這個變數也是另外一個契機，這個變數是所有業界大家都面臨的。我相信技嘉一切都準備好了，2026年一定又是很明顯的，有一個大成長，所有同仁都已經準備好，要好好的發揮。

他強調，我也相信2027年，當我們在站在這個地方，會懷著像今天這樣的一個心情，我們會來慶祝，說我們又拚過一年，又有一個非常好的成績，非常亮眼的一年。

技嘉旺年會。記者蕭君暉／攝影
技嘉旺年會。記者蕭君暉／攝影

技嘉 旺年會

延伸閱讀

陸科技巨頭2026年獲利向好

高力國際：2026年商辦 穩中求進

大陸央行定調將適度寬鬆 業界估2026年或降息2次

BMW X3線控轉向系統軟體優化　原廠宣佈啟動預防性召回檢查

相關新聞

找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

雷虎科技昨（12）日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥網紅Cheap影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控。今日，Cheap曬出律師聲明函回應，他已正式委任前檢察官宋重和律師處理，更嗆「不是發律師函就能叫人閉嘴」。

傳台積電赴美增建5廠 專家示警半導體版圖分配：最精銳產能恐移往美國

紐約時報報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。半導體產業專家表示，若未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，...

8吋晶圓要變貴了？集邦：AI推升電源管理需求 晶圓廠啟動漲價盤算

台股13日盤面續由電子股領軍，半導體相關族群買盤不墜。市場除聚焦台積電（2330）供應鏈動向外，研究機構最新報告也替「成...

技嘉董事長葉培城：2026年又是大成長的一年

技嘉（2376）13日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年2026年是技嘉的第40周年，回顧這40年來，很多同仁跟著技嘉一...

環球晶耕耘量子科技布局有成 矽材料技術積極支援次世代量子應用發展

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，憑藉累積的超高純度矽材料製造經驗，正持續耕耘量子科技布局...

2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。