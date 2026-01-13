技嘉董事長葉培城：2026年又是大成長的一年

技嘉（2376）13日舉行旺年會，董事長葉培城表示，今年2026年是技嘉的第40周年，回顧這40年來，很多同仁跟著技嘉一步一腳印，慢慢的成長，慢慢的茁壯，2025年我們很認真，做的很不錯，對未來展望都很有把握，可是投資大眾好像不是那麼了解，是個小缺憾，不過，我相信技嘉很務實、很認真在做，總有一天投資大眾會看到技嘉是一家不一樣的公司，2026年仍將是大成長的一年。

技嘉今年旺年會席開372桌，總獎金金額達4,700萬元，最大獎是BMW 218i Active Tourer Luxury。

針對2026年，葉培城說，大家更關心的是2026，我相信2026雖然外面有一些變數，但這個變數也是另外一個契機，這個變數是所有業界大家都面臨的。我相信技嘉一切都準備好了，2026年一定又是很明顯的，有一個大成長，所有同仁都已經準備好，要好好的發揮。