投資CCL有風險？ 花旗：今年「價漲量增」、按讚二台廠

花旗證券在最新出具的「台灣PCB與CCL產業」報告中指出，由於美系客戶誇張的投資步伐，預期將帶動AI伺服器的產量爬升延續至2026年；而銅箔基板（CCL）隨AI需求持續升溫，加上產品不斷升規，帶動CCL「價漲量增」。

台系供應鏈中，花旗首次將台光電（2383）、台燿（6274）納入研究範圍，均給予「買進」評等，目標價分別上看2,100元、600元。以13日收盤價計算，二檔個股股價潛在漲幅分別達28.44%、25.26%。

儘管市場對AI泡沫仍有所疑慮，但花旗對今(2026)年的AI需求仍保持建設性看法。從供應鏈角度觀察，花旗指出，AI產業仍存在多項尚未完全解決的生產瓶頸，例如晶圓代工、封測、基板或CCL。

花旗認為，美國雲端服務供應商（CSP）在今年出現過度投資、導致現金流惡化的機率不高，因為整體產能難以追上美系客戶誇張的投資步伐。因此，預期 AI伺服器的產量爬升將延續至2026年。

而未來兩年，鑑於更高等級的CCL與更多的PCB層數，AI 伺服器與網通應用將成為CCL產業的結構性成長動能。特別是在美系客戶追求高效能AI伺服器的趨勢下，持續看好CCL的規格升級趨勢。

花旗表示，儘管近期台灣CCL類股因Rubin平台M9採用率不如預期而承壓，但這是健康的修正；不論是玻纖或銅箔的升級，加上低階產品的價格調升，多項利多將持續支撐CCL業者的平均銷售單價（ASP）與毛利率表現。

此外，雖然CCL與PCB產業持續在東南亞擴產，但花旗認為其生產效率可能低於預期，導致整體CCL與PCB產出不如想像，2026年PCB供給過剩的疑慮可望緩解。花旗偏好CCL勝於PCB，因今年AI供應鏈中的新進者較少。

除了預期CCL價格將持續走揚外，在出貨量部分，花旗認為，由於受惠更多的AI ASIC推出，今年AI伺服器的產能爬升幅度，預期將較2025年更為積極，將帶動CCL產業「價漲量增」，因此持續看好CCL產業今年的景氣表現。