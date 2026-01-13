記憶體等零組件成本提高 市調機構下修今年全球手機出貨量

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

Counterpoint Research 統計，去年全球智慧型手機貨量年增2%，蘋果以20%的市占率居冠，出貨量年增10%，三星市占19%居次。隨DRAM與NAND供應緊張及零組件成本上升，Counterpoint Research下修今年手機出貨量，全年展望趨於審慎。

Counterpoint Research 資深分析師 Shilpi Jain 指出，去年智慧型手機市場持續往較高價位帶發展，部分消費者選擇升級至高階裝置，同時 5G 裝置在多個開發中市場的滲透率提高。部分 OEM 因應關稅相關不確定性，於上半年提前出貨，但整體影響低於原先預期，使下半年出貨表現相對平穩。從區域來看，日本、中東與非洲（MEA）以及部分亞太市場的成長，部分抵銷了成熟市場的疲弱表現。

Counterpoint Research 資深分析師 Varun Mishra 表示，蘋果在新興及中型市場的銷售表現，以及產品組合調整，對其全年出貨表現有所支撐。其中iPhone 17 系列於去年第4季上市後帶動出貨，而iPhone 16系列在日本、印度與東南亞市場維持穩定需求，也與部分使用者進入汰換周期有關。

Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 分析，隨著DRAM與NAND供應緊張及零組件成本上升，市場環境在今年將面臨更多不確定性，相關因素已對智慧型手機價格與供應造成影響，因此下修今年全球智慧型手機出貨量預測。

智慧型手機 市場 貨量

