聯合再生出售竹南廠給矽品 處分利益達21億元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

太陽能模組廠聯合再生（3576）13日公告出售旗下竹南廠廠房與設備，交易人對象為半導體封測廠矽品，交易總金額達28.01億元，處分利益約21億元，若以聯合再生資本額162.78億元計算，本次交易案約當貢獻每股純益1.29元。

聯合再生公告中指出，本次出售目的為活化資產、降低費用，相關價格均由專業估價事務所與相關人員進行評估與鑑價，目前公司已與矽品完成簽約事宜。

據悉，聯合再生去年第4季就已對外招標出售竹南廠，並吸引許多買家參與，最終由矽品得標接手；該廠房約12,411.74坪，為聯合再生過去在台灣的主力生產基地之一。

聯合再生董事長洪傳獻曾表示，出售竹南廠的原因是為了進行產能調節與整合，將沒用到的產能進行資產活化，初步估計該廠區的處分利益將在明年首季認列。

展望未來，聯合再生認為，儘管國內太陽能需求尚未恢復過往興盛，但海外市場仍充滿商機，未來公司將積極搶攻美國、日本、東南亞等市場，力拼營運回溫。

目前聯合再生已初步鎖定美國、日本、東南亞等市場；其中，美國市場預計將出貨電池片，並在當地尋找模組合作夥伴，目前都正在與美國客戶洽商訂單中，期盼今年能有顯著進展。

至於日本與東南亞市場方面，聯合再生則是積極拓展儲能業務與光電案場，未來也會將這兩項業務推向海外，而日本市場將首重儲能業務，東南亞案場除既有的太陽能模組產品外，也會尋找合作夥伴強攻光電案場商機。

聯合再生 東南亞 市場

