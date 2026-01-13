找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 回嗆雷虎「不是發律師函就能叫人閉嘴」

雷虎科技昨（12）日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥網紅Cheap影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控。今日，Cheap曬出律師聲明函回應，他已正式委任前檢察官宋重和律師處理，更嗆「不是發律師函就能叫人閉嘴」。

Cheap今日下午發文表示，他已正式委任前檢察官、重和國際法律事務所所長宋重和律師來處理，至於影片內提及的增資、併購、績效，他強調「全部都是公開財報、新聞報導與法院判決，營運狀況本來就是可受公評的公共事務，不是發律師函就能叫人閉嘴」，並將積極應訴，預告與對方「法院見」。

本律師聲明受本所當事人鄭才暐(網路名稱:cheap)先生委任意旨辦理，聲明如次：

一、鄭才暐(cheap)先生於 Youtube 影音平台製作及上傳「樂天集團怎麼了？從豪擲 20 億到便當有蛆【樂天桃猿被窮養的真相】為何富爸爸變窮酸吱」之影片，內容著重於解析樂天桃猿棒球隊近期所設涉之球隊資源及資金缺乏可能涉及之原因，內容雖有提及國票金控、耐斯集團、雷虎生技公司等公司或集團，惟主要之重點係解釋樂天網路銀行之大股東國票金控內部所涉之經營爭議導致獲利不佳，可能進一步影響樂天桃猿棒球隊團之資源分配，相關之內容均為公開資訊且有經過合理之查證。

二、其中影片中有關國票金控以票券子公司特別盈餘公積上繳作為增資之資金來源等敘述，已有包含公開法說會之相關公開資訊、新聞報導等資料可供參考，至於大股東是否出資之合理性，應是由觀眾自行評估；另影片有關國票金控併購大都會人壽及安泰銀，遭大股東耐斯集團之反對，導致併購失敗或涉及相關法律之爭議等敘述，均為已發生之事實，且亦有相關公開資訊、新聞報導、法院判決等資料可供參考，鄭才暐(cheap)先生是依已公開之資料整理並以淺顯易懂之方式呈現於眾；另影片中提及國票創投董事長陳冠如績效不佳等情，有大量新聞媒體報導及財報務報表可供查詢，至於陳冠如或國票創投對於投資雷虎生技公司股票之合理性，更有公開市場之股價及交易數據資料可供查閱，國票創投以此類方式進行投資是否符合創投公司之核心價值更屬觀眾可自行評價。末則，影片內容提及雷虎科技公司部分，僅單純說明雷虎科技公司之軍工題材帶動雷虎生技公司股價上漲，影片內從未對於雷虎科技公司有任何負面之評論。

三、況且，國票金控、耐斯集團(包含旗下公司)、雷虎生技公司均為公開發行公司，而公開發行之公司因資金較一般非公開發行公司取得快速，任何股市投資人均得輕易於公開市場中取得股票投資公司，為保障證券市場中之投資人獲得充分、正確、即時之決策資訊，減少不同市場參與者間之資訊落差，使投資人得以做成適當投資決策，同時為市場免於資訊不對稱產生操縱、詐欺及內線交易等不法行為，故公開發行公司就涉及有關投資決策之事項、財務狀況等營運資訊應由社會大眾加以檢視，且其相關名譽權應有較高程度之退讓，公司之營運及決策既為公眾矚目之焦點，更為民眾所欲知悉與公眾利益密切相關之公共事務，影片內所述之內容當然屬可受公評之事項，與公共利益有高度關聯甚明。更何況，鄭才暐(cheap)先生於製作影片時均有透過大量之公開資訊進行查證，所陳述之內容均有所本，並為合理之評論，與刑法妨害名譽之構成要件有所不符，更與證券交易法第 155 條第 1 項第 6 款散布流言罪之構成要件有所扞格。

四、以上，敬請影片內所提及之公司(或集團)，莫因影片內相關論述不符合公司(或集團)之期待，即動輒以司法資源恫嚇自媒體發布影片之內容，如公司(或集團)仍是堅持訴諸司法提出告訴，鄭才暐(cheap)先生對於公司(或集團)雖表示尊重，惟鄭才暐(cheap)先生必定積極應訴，將相關查證之資料逐一提交予司法機關，以捍衛言論自由及自身之清白。

五、爰代聲明如上。