宏達電攜資策會展開 VIVE Eagle AI Glasses開發者徵件計畫

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電（2498）與財團法人資訊工業策進會共同合作啟動「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」，邀請開發者、創作者、企業與研究團隊提出以 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡為核心的原創應用構想，透過徵選與概念驗證（POC）機制，探索 AI 智慧眼鏡於多元場域中的實際應用可能性，並加速創新應用從概念走向實作與商轉；入選團隊也有機會獲得 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡，及10萬元獎金。

HTC資深副總裁黃昭穎表示：「透過本次徵選計畫與開發者交流，期望逐步建構 AI 智慧眼鏡的開放應用生態，促進原創應用從構想到實際執行的轉化，讓更多創新構想能在真實場景中被驗證與落地。同時，計畫亦將強化與產業夥伴的長期合作，協助開發者提升技術整合與應用實務能力，共同拓展 AI 智慧眼鏡的市場發展空間。」

HTC 全球產品負責人葉申則表示：「隨著生成式 AI、語音理解與感知技術逐漸成熟，智慧眼鏡正從單一穿戴裝置，發展為新一代的人機互動介面。相較於既有行動裝置，AI 智慧眼鏡具備第一視角、場景辨識與免手持操作等特性，更適合導入於需要即時資訊、情境判斷與流程輔助的使用場景。」

資策會產業情報研究所（MIC）分析指出，AI 智慧眼鏡正被視為下一個重要的 AI 互動載體，全球市場規模持續快速成長，預期 2025 年全球出貨量將達約 510 萬台，2030 年更可望接近 3,500 萬台。調查顯示，國內消費者對 AI 眼鏡的發展潛力具高度認同，即使目前對產品的理解仍在累積階段，已有超過半數受訪者對無顯示型 AI 眼鏡表達興趣，顯示 AI 眼鏡應用具備持續驗證與拓展的市場空間。

「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」將以實作可行性與應用情境為核心評選重點，鼓勵開發者結合人工智慧、語音互動、影像或空間辨識等技術，提出具備實際使用價值的創新應用。入選團隊除可獲得開發設備與實作資源外，亦有機會參與後續推廣與合作，進一步驗證商業模式與市場潛力。

徵選分為初選、複選與最終決選階段，參賽作品從書面提案出發，逐步進入基於 VIVE Eagle SDK 的 POC 實作階段，進一步驗證核心功能與互動體驗。入選初選之團隊可獲得 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡作為開發設備；複選入圍作品將有機會獲得媒體曝光與推廣機會；最終完成上架作品優秀者亦將獲得10萬元獎金。

AI 智慧眼鏡 市場

