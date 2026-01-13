集邦：AI相關功率需求走強、大廠減產推波 晶圓廠醞釀調漲8吋代工價格

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據TrendForce最新晶圓代工調查，近期8吋晶圓供需格局出現變化，在台積電（2330）、Samsung兩大廠逐步減產的背景下，AI相關power IC需求穩健成長，加上消費產品擔憂下半年IC成本提高、產能遭排擠而提前備貨，除了中系晶圓廠8吋產能利用率自2025年已先回升至高水位，其他區域業者也已接獲客戶上修2026年訂單，產能利用率同樣上調，代工廠因此積極醞釀漲價。

在供給方面，台積電已在2025年正式開始逐步減少8吋產能，目標在2027年部分廠區全面停產。Samsung同樣於2025年啟動8吋減產，態度更加積極。TrendForce預期，2025年全球8吋產能將因此年減約0.3%，正式進入負成長局面。2026年儘管SMIC、Vanguard等計畫小幅擴產，仍不及兩大廠減產幅度，預估產能年減程度將擴大至2.4%。

從需求面來看，2025年由於AI server power IC訂單增量，及中國大陸IC本土化趨勢帶動對當地晶圓代工廠BCD/PMIC需求提升，部分中系業者8吋產能利用率自年中起明顯提高，遂率先啟動補漲代工價，於當年下半年生效。在中系代工廠產能滿載的情況下，外溢訂單同步嘉惠韓系代工廠。

進入2026年，AI server、edge AI等終端應用算力與功耗提升，刺激電源管理所需Power相關IC需求持續成長，成為支撐全年8吋產能利用率的關鍵。此外，近期PC/筆電供應鏈擔憂AI server週邊IC需求成長可能導致8吋產能承壓，已提前啟動PC/筆電power IC、甚至是非power相關零組件備貨。

以上因素除了支撐中系、韓系Tier 2晶圓廠8吋產能利用率維持在高點，其他區域業者情況亦明顯復甦，預估2026年全球8吋平均產能利用率將順勢上升至85~90%，明顯優於2025年的75~80%。

部分晶圓廠看好2026年8吋產能將轉為吃緊，已通知客戶將調漲代工價格5~20%不等。TrendForce表示，與2025年僅針對部分舊製程或技術平台客戶補漲不同，此次為不分客戶、不分製程平台的全面調價。然而，基於消費性終端隱憂，及記憶體與先進製程漲價擠壓週邊IC成本等因素，8吋晶圓價格的實際漲幅可能較為收斂。

晶圓廠 產能利用率 AI

相關新聞

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

外電披露美國商務部恐以台積電承諾追加在美投資，換取台美關稅降至與日韓相同的15%，但消息人士，這似乎只是川普政府一廂情願...

補關鍵拼圖 國研院台灣半導體中心發表「晶片級先進封裝研發平台」

先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術。國家實驗研究院台灣半導體研究中心今日正式發表「晶片級先進封裝研發平...

傳台積電赴美增建5廠 專家示警半導體版圖分配：最精銳產能恐移往美國

紐約時報報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。半導體產業專家表示，若未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，...

8吋晶圓要變貴了？集邦：AI推升電源管理需求 晶圓廠啟動漲價盤算

台股13日盤面續由電子股領軍，半導體相關族群買盤不墜。市場除聚焦台積電（2330）供應鏈動向外，研究機構最新報告也替「成...

環球晶耕耘量子科技布局有成 矽材料技術積極支援次世代量子應用發展

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，憑藉累積的超高純度矽材料製造經驗，正持續耕耘量子科技布局...

2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、...

