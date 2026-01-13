台美關稅傳降至15% 中經院院長連賢明：傳產迎美國市場利多

依據外媒紐時最新報導，台美關稅將由20%降至15%，台積電（2330）則要增加對美投資，至少再建五座半導體廠。對此，中經院院長連賢明認為，這次台灣第一次有機會在美國市場中，和日本和韓國在相同基礎競爭，對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。中經院國際經濟所副研究員戴志言則認為，要求台積電持續擴廠，長期仍要關注產能過剩的風險。

連賢明指出，首先，看起來台美的貿易談判應該告一段落，只是會不會如紐時所預測在一月底確定，他個人還是有所保留，畢竟美國總統川普現在還有伊朗和古巴在忙，應該不太有時間會管到台灣的貿易協議。

其次，連賢明表示，假設稅率真的是15%不疊加，這個稅率幾乎可說是「準最惠國待遇」，和日本韓國歐盟等國相同，代表台灣被美國視為在對美供應鏈中扮演關鍵角色。他認為，這稅率應該是台灣過去十幾年來，第一次有機會在美國市場中和日本和韓國在相同基礎競爭，過去即使在WTO（世界貿易組織）下，台灣比日韓稅率還是都高，這對台灣的傳統產業在美國市場競爭應該會是一大利多。

戴志言表示，目前外界所見的台美關稅15%方案，恐怕只是談判的一部分，實際內容尚未完全揭露，問題也不會如此單純。從現階段訊息來看，美國政府對於先進製程半導體落地美國生產的態度相當明確且執著，尤其在AI算力需求快速擴張下，無論是英特爾或三星在美國的產能，都仍難以滿足美方期待，這已釋放出清楚的政策訊號。

戴志言分析，第一個衝擊在於「從哪裡出貨」，直接牽動GDP歸屬問題。目前台灣半導體多數仍由本地生產、出口至美國，使台灣近年出口與GDP表現亮眼；但若未來產能逐步轉往美國設廠、生產，原本計入台灣的出口，將轉為美國本地生產，台灣在產業與總體經濟層面的GDP貢獻勢必受到影響。

第二個隱憂則是產能配置與長期風險。戴志言指出，台灣本身已同步推動大量先進製程投資，包含台南、嘉義等地皆在擴產，若台積電同時加大赴美投資、一次配置五座先進製程晶圓廠，短期內因AI需求強勁，3至5年內不致出現問題；但拉長時間來看，當先進製程逐步成熟、需求反轉，是否造成產能過剩，將成為結構性風險。屆時原本規劃銷往美國的產能，是否能順利轉向歐洲、日本等市場，都是台灣半導體供需平衡必須提前思考的課題。

商研院董事長許添財認為，台美關稅談判若定案，應將其視為「機會」而非壓力，美國並非對所有國家開放投資，願意讓台灣持續擴大布局，代表台灣具備價值與信任基礎，關鍵在於如何把投資轉化為自身利基。

許添財指出，傳統全球化模式正逐漸退場，新的經濟秩序與全球市場結構仍在重組階段，目前正處於關鍵過渡期。各國退出既有架構，並非要讓市場萎縮，而是為了重建更符合自身利益的新市場體系。在此過程中，美國仍是全球最重要的消費市場之一，台灣無論從價值或利益角度來看，都沒有理由、也沒有條件選擇放棄美國市場，但台灣不是要依賴，或受制於美國市場，而是要掌握美國重建新經濟秩序過程中的空間與時間，主動創造市場、提升競爭力。