環球晶耕耘量子科技布局有成 矽材料技術積極支援次世代量子應用發展

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，憑藉累積的超高純度矽材料製造經驗，正持續耕耘量子科技布局。環球晶強調，其丹麥子公司Topsil持續投入超高純度區熔法（Float Zone, FZ）矽材料技術，積極支援次世代量子應用發展。

環球晶指出，量子科技被視為具顛覆性的關鍵技術，未來將在高效能運算、精準感測與安全通訊等領域帶來重大突破，並廣泛影響醫療、資安與國防、機器學習及氣候模擬等多元應用。但量子技術的實現高度仰賴材料的極致純度與精密度，任何微小雜質皆可能對元件效能造成影響。該公司累積深厚的超高純度矽材料製程能力，並成功將此技術優勢延伸至量子科技領域。Topsil提供的超高純度區熔法矽晶圓平台，具備高度穩定性與低缺陷特性，為量子元件提供不可或缺的材料基礎。

環球晶提到，Topsil多年來積極投入全球量子生態系，與國際主要科技公司、學術研究機構及新創團隊建立穩固合作關係，逐步累積其在量子材料領域的可信賴夥伴地位。過去兩年間，Topsil的技術成果引起高度關注，在2025年歐洲最大量子科技盛會EQTC期間，丹麥國王對Topsil的區熔法矽材料技術展現高度興趣。Topsil技術長去年更獲選為丹麥量子社群董事會成員。

同時，環球晶表示，隨著量子運算與量子感測技術逐步由研究實驗室走向實際應用，量子位元的穩定性與可擴展性成為兩大關鍵技術挑戰。該公司所提供的超高純度矽材料，正協助產業在此領域取得突破。去年11月，一項採用Topsil本質區熔法矽材料的研究成果，正式發表於全球最具權威性的科學期刊Nature，其中研究結果顯示，環球晶所提供的矽材料應用於超導量子位元時，達成創紀錄的高相干時間表現（Coherence Times）。

環球晶董事長徐秀蘭指出，透過與頂尖研究機構及科技公司的深度合作，量子科技所展現的技術潛力正逐步轉化為實際應用與商業機會，相關市場需求也呈現逐年成長趨勢。未來環球晶將持續結合全球製造布局、材料研發實力與產業夥伴關係，深化在功率電子、先進運算及量子等新興技術領域的投入，為全球產業發展提供關鍵材料支撐。