台灣大「M+企業總機」搶企業市場 客戶帳戶數年增兩成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

AI時代帶來資安風險升高，使得企業對資安防護需求提升，尤其是醫療、金融與半導體等高敏感業更顯迫切。台灣大哥大（3045）表示，旗下企業通訊解決方案「M+企業總機」客戶帳號數年成長達20%，2025年醫療生技客戶快速成長，包括中山醫學大學附設醫院等多家指標性醫學中心皆已導入。

台灣大指出，「M+企業總機」完成全新架構升級，在既有雲端優勢上，進一步強化系統穩定度與整合彈性，憑藉 100% 台灣在地自研及機房落地優勢，提供電信等級的資安防護，成為醫療生技業、金融保險業與製造業等產業首選。

台灣大企業事業服務商務長朱曉幸表示，在醫療場域，通訊系統是承載病患生命安全的資訊神經網絡，非僅一般溝通工具。台灣大自研的「M+企業即時通訊」及「M+企業總機」以電信事業必須遵循的嚴格資安標準，提供醫療體系最高標準的資安合規性與資料主權，透過新架構升級，支援更深層系統串接，強化數位韌性。

朱曉幸指出，台灣大深耕醫療通訊領域，旗下M+企業即時通訊在單一醫療院所五年內關鍵訊息發送總量近300 萬則，顯見其在醫療產業的高信賴度。此外，在傳統單向簡訊已難滿足臨床分秒必爭需求的情況下，M+透過API串接，為醫療院所建構「雙向即時回饋」機制，醫師接獲會診通知或危急值通報時，可直接以手機回傳醫囑，並同步串接HIS（醫療資訊系統），除加速決策效率外，也能更即時更新病歷紀錄。針對大型醫學中心，M+企業即時通訊的「子帳號」分層管理機制，打破過往全院廣播的資訊轟炸模式，各科可獨立控管發布訊息，提升醫護人員溝通效率。

台專大強調，M+技術與機房全面落地台灣，並通過ISO 27001、ISO 27011等多重國際資安認證。傳輸採用 HTTPS 與 AES 加密技術，有效降低傳訊攻擊；資料儲存端位於東亞首座獲 Uptime Tier III 認證的台灣大哥大雲端機房。此外，管理端落實「最小權限原則」與「群組審核機制」，全面確保企業內部通訊的安全性與可控性。

此外，台灣大指出，「M+企業總機」具備極高的佈建彈性，企業不須重新規劃既有交換機配置，即可讓既有分機直通 M+ 企業分機，不僅據點擴增導入快，更能實現無痛佈建。在行動辦公體驗上，更同時滿足分機通話與訊息溝通，為鼓勵企業啟動升級，台灣大祭出有感優惠，凡 2026 年 6 月 30 日前申辦即享月租 5 折與分機互撥免費，平均助企業省下 6 萬元成本支出。

台灣大哥大 資安 生技

