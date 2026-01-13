快訊

矮個和巨人成北士科亮點！輝達星艦3.0將與金仁寶55高樓「強烈對比」

影／賴清德向鍾東錦打趣「都不來咬耳朵」 鍾回應：當然想咬但沒機會

悲劇了！他護照內頁被蓋「吉伊卡哇」印章 外交部曝嚴重後果

2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、年增8%、占比78.87%；桌機出貨約5,900萬台、年增14.4%，占比21.11%。品牌廠華碩（2357）仍居全球第五大品牌。華碩／提供
根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、年增8%、占比78.87%；桌機出貨約5,900萬台、年增14.4%，占比21.11%。品牌廠華碩（2357）仍居全球第五大品牌。華碩／提供

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、年增8%、占比78.87%；桌機出貨約5,900萬台、年增14.4%，占比21.11%。品牌廠華碩（2357）仍居全球第五大品牌。

Omdia首席分析師葉茂盛（Ben Yeh）表示，主流PC的整體存儲成本，在2025年上漲了40%至70%，多家PC廠商在2025年12月開始發出價格上漲的訊號。可以預見的是，由於供應緊張的態勢將延續乃至進一步加重，PC業界正著重發展高端產品並減少中低端配置，以此保障利潤。

在市占率方面，2025年全球五大PC廠商依舊是聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、蘋果(Apple)、華碩，其中，聯想市占率達24.2%，蘋果和聯想的出貨量增幅在五巨頭中以16.4%和14.6%居前。

展望2026年，葉茂盛說，在設備汰換需求尚未完全消退的情況下，供給端壓力更加明顯，供應無法完全滿足需求。她指出，「實際出貨表現取決於廠商在記憶體與儲存元件的採購能力及其談判籌碼；除了規模以外，與供應商往來的紀錄與信譽，將成為決定PC廠商能否成功度過這段複雜時期的關鍵因素」。

儘管面臨供應吃緊，Omdia在2025年11月對B2B通路商進行的調查顯示，仍有57%受訪者預期2026年將出現成長。

聯想 華碩

延伸閱讀

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

台灣科技島1981~2025：萌芽、破繭、轉型、爆發 以四十年產業歷程照見未來的路

蘋果智慧機市占奪冠

Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元

相關新聞

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

外電披露美國商務部恐以台積電承諾追加在美投資，換取台美關稅降至與日韓相同的15%，但消息人士，這似乎只是川普政府一廂情願...

補關鍵拼圖 國研院台灣半導體中心發表「晶片級先進封裝研發平台」

先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術。國家實驗研究院台灣半導體研究中心今日正式發表「晶片級先進封裝研發平...

傳台積電赴美增建5廠 專家示警半導體版圖分配：最精銳產能恐移往美國

紐約時報報導，台積電可能增加對美投資，至少再建5座半導體廠。半導體產業專家表示，若未來在美國增建的五座投資以晶圓廠為主，...

8吋晶圓要變貴了？集邦：AI推升電源管理需求 晶圓廠啟動漲價盤算

台股13日盤面續由電子股領軍，半導體相關族群買盤不墜。市場除聚焦台積電（2330）供應鏈動向外，研究機構最新報告也替「成...

環球晶耕耘量子科技布局有成 矽材料技術積極支援次世代量子應用發展

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）持續拓展先進材料技術應用版圖，憑藉累積的超高純度矽材料製造經驗，正持續耕耘量子科技布局...

2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。