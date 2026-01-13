2025全球PC出貨2.79億台 華碩位居第五大品牌

根據市調機構Omdia公布2025年全球個人電腦（PC）出貨約2.79億台、年增9.2%；其中，筆電出貨約2.20億台、年增8%、占比78.87%；桌機出貨約5,900萬台、年增14.4%，占比21.11%。品牌廠華碩（2357）仍居全球第五大品牌。

Omdia首席分析師葉茂盛（Ben Yeh）表示，主流PC的整體存儲成本，在2025年上漲了40%至70%，多家PC廠商在2025年12月開始發出價格上漲的訊號。可以預見的是，由於供應緊張的態勢將延續乃至進一步加重，PC業界正著重發展高端產品並減少中低端配置，以此保障利潤。

在市占率方面，2025年全球五大PC廠商依舊是聯想(Lenovo)、惠普(HP)、戴爾(Dell)、蘋果(Apple)、華碩，其中，聯想市占率達24.2%，蘋果和聯想的出貨量增幅在五巨頭中以16.4%和14.6%居前。

展望2026年，葉茂盛說，在設備汰換需求尚未完全消退的情況下，供給端壓力更加明顯，供應無法完全滿足需求。她指出，「實際出貨表現取決於廠商在記憶體與儲存元件的採購能力及其談判籌碼；除了規模以外，與供應商往來的紀錄與信譽，將成為決定PC廠商能否成功度過這段複雜時期的關鍵因素」。

儘管面臨供應吃緊，Omdia在2025年11月對B2B通路商進行的調查顯示，仍有57%受訪者預期2026年將出現成長。