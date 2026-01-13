快訊

兩度預言陳水扁勝選！82歲「混元禪師」曾任總統府顧問 今病逝

墾丁人潮暴跌為何不降價？網揭店家「寧願停業」背後原因：惡性循環

iPhone輸入法選字超怪！改「辭典」設定馬上救回來 連語音輸入也改善

台灣夏普「25 周年感恩祭」將啟動優惠與相關活動

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
SHARP AQUOS 迎來品牌 25 週年慶。夏普／提供
SHARP AQUOS 迎來品牌 25 週年慶。夏普／提供

還記得家裡第一台液晶電視嗎？鴻海（2317）旗下全球液晶電視領航者 SHARP 自 2001 年元旦正式發表「AQUOS」品牌以來，以卓越的色彩表現與領先業界的面板技術，成功讓全球家庭告別笨重的傳統電視（CRT）。今年（2026年），被台灣消費者譽為「液晶電視代名詞」的 AQUOS 正式邁入 25 週年里程碑！台灣夏普（SHARP Taiwan）感念台灣消費者的長期支持，承諾將持續引進最尖端的 AI 智慧科技與高品質日系家電，陪伴大家開啟下一個四分之一世紀。

時光倒流回 2001 年，當家家戶戶客廳還擺著厚重的傳統大電視時，SHARP 推出了第一代 AQUOS 液晶電視「C1 系列」。當時以「21 世紀的家用電視」為口號，憑藉簡約輕薄的設計與節能耐用的特性，不僅驚艷影音玩家，更徹底改變了客廳的空間美學。

這 25 年來，AQUOS 持續挑戰技術極限，從獨家的四原色技術（Quattron）到近期結合 AI 神經網絡引擎的旗艦 XLED 顯示技術，SHARP 始終專注於「真實色彩」的呈現。對許多台灣消費者而言，「AQUOS」不僅代表日本原創的高品質，更是「一台可以看很久、畫質始終如一」的可靠戰友。

進入 25 週年的新紀元，AQUOS 不再只是播放畫面的載體，而是更懂消費者的「影音管家」。SHARP 研發的「Medalist」影像引擎現在更全面結合 AI 環境感知技術，電視會根據客廳的光線強弱、內容類型自動調校畫質與音效，讓您不論是追劇、看球賽還是打遊戲，都能享有劇院等級的沉浸體驗。

台灣夏普總經理張凱傑表示：「AQUOS 的 25 年，是科技創新的歷程，也是與無數家庭共同成長的軌跡。在台灣，我們感受到消費者對日本工藝與耐用度的堅持，這正是 AQUOS 核心價值所在。展望未來，我們將持續引進更多搭載前瞻 AI 技術與日系設計感的產品，讓 AQUOS 繼續成為台灣家庭凝聚情感的核心。」

為歡慶 AQUOS 25 週年，日本夏普官方已啟動一系列回顧專欄與開發故事分享。台灣夏普也將於近期針對台灣市場規劃專屬的「25 週年感恩祭」優惠與相關活動，詳情請密切注意台灣夏普官方網站與 FB 粉絲專頁。

電視 夏普 消費

延伸閱讀

5萬隻鳥擊 濟州空難179死 機師關鍵75秒絕望音檔曝光

怎麼挑都像路人！她疑惑UNIQLO哪裡好 高手教穿搭：樸素也能時尚

大聯大2025年合併營收年增13% 世芯減40%

濟州179死空難黑盒子音檔曝光！遭5萬隻鳥擊 機師最後75秒絕望求救

相關新聞

台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

外電披露美國商務部恐以台積電承諾追加在美投資，換取台美關稅降至與日韓相同的15%，但消息人士，這似乎只是川普政府一廂情願...

補關鍵拼圖 國研院台灣半導體中心發表「晶片級先進封裝研發平台」

先進封裝已成為決定科技競爭力與產業布局的關鍵核心技術。國家實驗研究院台灣半導體研究中心今日正式發表「晶片級先進封裝研發平...

紐時：美台近達協議 對台關稅15%換台積再建5廠

紐約時報12日報導，三名消息人士透露，川普政府即將完成與台灣的貿易協議，內容包括降低台灣出口商品的關稅、要求台灣晶片巨頭...

盧特尼克爆內情…傳台積電違反DEI 交換條件加碼投資1000億

台灣台積電公司去年宣布在美投資金額加碼1000億元，商務部長盧特尼克日前受訪時指出，台積電還會加碼投資。他說，川普政府去...

蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為

美國科技巨擘蘋果（Apple）與谷歌（Google）今天宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧功能將由Google的G...

數位科技縮貧富差距 中山大學研究：助弱勢跨越制度門檻

全球資訊與通訊科技（ICT）快速發展，到底加劇或減緩了貧富差距？中山大學政治經濟學系教授兼國際長李明軒分析跨國長期資料發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。