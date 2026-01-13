台灣夏普「25 周年感恩祭」將啟動優惠與相關活動

還記得家裡第一台液晶電視嗎？鴻海（2317）旗下全球液晶電視領航者 SHARP 自 2001 年元旦正式發表「AQUOS」品牌以來，以卓越的色彩表現與領先業界的面板技術，成功讓全球家庭告別笨重的傳統電視（CRT）。今年（2026年），被台灣消費者譽為「液晶電視代名詞」的 AQUOS 正式邁入 25 週年里程碑！台灣夏普（SHARP Taiwan）感念台灣消費者的長期支持，承諾將持續引進最尖端的 AI 智慧科技與高品質日系家電，陪伴大家開啟下一個四分之一世紀。

時光倒流回 2001 年，當家家戶戶客廳還擺著厚重的傳統大電視時，SHARP 推出了第一代 AQUOS 液晶電視「C1 系列」。當時以「21 世紀的家用電視」為口號，憑藉簡約輕薄的設計與節能耐用的特性，不僅驚艷影音玩家，更徹底改變了客廳的空間美學。

這 25 年來，AQUOS 持續挑戰技術極限，從獨家的四原色技術（Quattron）到近期結合 AI 神經網絡引擎的旗艦 XLED 顯示技術，SHARP 始終專注於「真實色彩」的呈現。對許多台灣消費者而言，「AQUOS」不僅代表日本原創的高品質，更是「一台可以看很久、畫質始終如一」的可靠戰友。

進入 25 週年的新紀元，AQUOS 不再只是播放畫面的載體，而是更懂消費者的「影音管家」。SHARP 研發的「Medalist」影像引擎現在更全面結合 AI 環境感知技術，電視會根據客廳的光線強弱、內容類型自動調校畫質與音效，讓您不論是追劇、看球賽還是打遊戲，都能享有劇院等級的沉浸體驗。

台灣夏普總經理張凱傑表示：「AQUOS 的 25 年，是科技創新的歷程，也是與無數家庭共同成長的軌跡。在台灣，我們感受到消費者對日本工藝與耐用度的堅持，這正是 AQUOS 核心價值所在。展望未來，我們將持續引進更多搭載前瞻 AI 技術與日系設計感的產品，讓 AQUOS 繼續成為台灣家庭凝聚情感的核心。」

為歡慶 AQUOS 25 週年，日本夏普官方已啟動一系列回顧專欄與開發故事分享。台灣夏普也將於近期針對台灣市場規劃專屬的「25 週年感恩祭」優惠與相關活動，詳情請密切注意台灣夏普官方網站與 FB 粉絲專頁。