大訊實驗室獲證 IECEE CB scheme 樹立水冷伺服器供應商新標竿

專業伺服器機殼與高階散熱解決方案供應商大訊科技（Ablecom Technology Inc.） 為提供客戶可信賴、高品質與高安全係數的生產服務，自有實驗室近日獲得全球標準開發及測試認證領域領導者CSA Group認可，取得IECEE CB scheme測試實驗室資格，可執行IEC 62368-1認證，確保旗下伺服器水冷系統產品設計、開發均可符合相關電性安全標準，不僅具備製造能力，更擁有符合國際最新標準的檢測與驗證能力，樹立水冷系統供應商的新標竿。

IEC 62368-1為最新國際通用之影音、資訊、電子設備的電性安全標準，其中規範包含對水冷式伺服器的安全規定與測試要求。由於應用於伺服器產品的水冷式系統，嚴格要求不得有破裂、漏液及任何連接元件有鬆脫情形，為確保設計開發的產品達到最佳安全規範，大訊自有實驗室通過IEC 62368-1認證，可進行符合相關安全規定之測試。

為使水冷式系統有最佳安全條件，IEC 62368-1標準附錄G15章節要求須通過包括靜液壓試驗（Hydrostatic pressure test）、抗蠕變性試驗（Creep resistance test）、導管及配件的相容性試驗（Tubing and fittings compatibility test）、熱循環試驗（Thermal cycling test）、施力試驗（Force test）等測試，由大訊設計及生產的水冷系統在自有實驗室把關之下，將可提供客戶：

1. 零洩漏承諾：嚴格要求系統不得有破裂、漏液情形。2. 結構完整性：任何連接元件（接頭、管線等）不得有鬆脫情形。3. 整合性安全：將影音、資訊、電子設備的電性安全標準整合。以上可確保大訊產品適用於現代複雜的資料中心環境，並符合相關機構及品質規範。

大訊在高階伺服器機殼及散熱技術領域擁有近30年的設計製造經驗，近年來在全球客戶AI伺服器需求成長之下，業績連年大躍升、貢獻台灣出口產值增長，並獲得經濟部國際貿易署頒發「出進口績優廠商」認證標章，表揚公司躋身500大績優企業。