安葆競拍起跑底價113.39元 雅特力底價24元

中央社／ 新竹13日電

電力系統整合商安葆和微控制器（MCU）廠雅特力-KY將於1月28日及1月29日掛牌上櫃，安葆今天起辦理競拍作業，底價每股113.39元，將於1月19日開標；雅特力-KY於1月14日起競價拍賣，底價每股24元，1月20日開標。

安葆於1月13日至15日辦理競價拍賣，競拍數量2873張，底價每股113.39元，將於1月19日開標。安葆於1月16日至20日辦理公開申購，承銷股數1078張，承銷價暫定133.8元，1月22日抽籤。

安葆在AI資料中心及半導體海外擴產需求驅動下，2025年12月營收躍升至新台幣9.21億元，創下歷史新高；2025年總營收59.86億元，年增30.5%。安葆在手訂單同創新高，能見度達2028年。

雅特力-KY於1月14日至16日辦理競價拍賣，競拍數量7919張，底價每股24元，1月20日開標。雅特力-KY於1月19日至21日辦理公開申購，承銷股數1980張，承銷價暫定30元，1月23日抽籤。

在客戶需求穩定及新應用逐步推進下，雅特力-KY的2025年總營收16.7億元，年增2%。雅特力-KY預期，2026年業績可望再成長，機器人、無人機及電競是主要成長動能。

