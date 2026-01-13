搶寒假5G體驗商機 台灣大推30日全速吃到飽預付卡

看準寒假來臨，返鄉出遊與影音娛樂上網需求同步升溫，台灣大哥大宣布，鎖定短期高用量與學生族群， 推出5G預付卡雙方案，「5G 30日全速吃到飽1,400元」方案，滿足寒假期間高頻影音、遊戲與社群使用需求，吸引既有4G用戶輕鬆升級體驗5G網速；推出「5G 180日全速吃到飽6,000元」方案，一次購買、長時間使用，平均每月僅需1,000元即可享受高速5G，特別適合在台就學、交換或長期停留的外籍學生，寒假開學一路使用不中斷。

台灣大認為，寒假期間影音與即時通訊使用量提升，網路速度與穩定性成為用戶體驗關鍵，台灣大運用5G NRCA 技術優勢，憑藉全台最大100MHz 5G 黃金頻寬打造穩定順暢的高速網路體驗，並獲國際權威機構OpenSignal 「整體影音體驗」、「5G影音體驗」、「5G語音應用體驗」及「可用率」四項冠軍肯定，其中「整體影音體驗」更為全台唯一獨家冠軍，充分展現台灣大在 5G網路建設上的差異化優勢，讓影音串流、視訊互動與直播等高用量情境皆能順暢運行。

台灣大指出，「5G 30日全速吃到飽1,400元」預付卡方案，補齊市場少見的5G 30日全速吃到飽選擇，適合寒假期間密集使用行動上網的族群，讓既有4G用戶可在不需長期綁定的情況下，彈性升級體驗5G高速網路，尚未申辦台灣大哥大預付卡客戶可於直營及加盟門市申辦，已申辦台灣大哥大預付卡用戶可於直營、加盟門市、官網、APP及便利商店儲值。

此外，台灣大表示，「5G 180日全速吃到飽6,000元」方案，延續既有4G長天期方案的使用習慣並升級至5G規格，滿足學生族群在學習、娛樂與日常聯繫上的穩定上網需求，該方案可於台灣大哥大直營、加盟門市及機場通路申辦。

除兩款5G預付卡新品外，台灣大表示，同步提供多款既有儲值型上網方案，滿足不同使用需求與預算考量。其中，「5G 30日60GB量到降速至10Mbps 999元」方案，適合希望以較親民價格體驗5G高速網路的用戶，兼顧日常上網與影音使用需求；而「4G 30 日全速吃到飽899元」方案，則持續受到重視穩定連線與長時間使用族群青睞，提供簡單、無負擔的上網選擇。台灣大哥大透過完整的儲值型產品組合，讓用戶可依上網天數與用量需求，彈性選擇最合適的上網方案。