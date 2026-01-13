蘋果新Siri攜手谷歌Gemini 馬斯克批反競爭行為
美國科技巨擘蘋果（Apple）與谷歌（Google）今天宣布達成多年合作協議，蘋果新一代人工智慧功能將由Google的Gemini技術支援，包括預計今年稍晚推出的新版語音助理Siri。
綜合法新社和路透社報導，人工智慧（AI）公司xAI老闆馬斯克（Elon Musk）抨擊這是反競爭行為。他在社群平台X上發文說：「鑒於Google還擁有Android（作業系統）和Chrome（瀏覽器），這似乎是一種不合理的權力集中。」
Google和蘋果聯合聲明說：「經過審慎評估後，蘋果認定Google的AI技術為蘋果基礎模型提供最強大的基礎。」聲明還說，Google的模型未來也將有助支援個人化智慧系統Apple Intelligence其他功能。
這項合作象徵蘋果一大轉變，蘋果向來自主研發核心技術。此舉也代表兩家長期在智慧型手機市場競爭的公司罕見聯盟。蘋果的iOS和Google的Android主宰全球行動作業系統市場。
然而，儘管互為競爭對手，雙方多年來也維持利潤可觀的合作關係，Google每年向蘋果支付數以十億計美元，以維持在智慧型手機iPhone等蘋果裝置上的預設搜尋引擎。
這項安排曾面臨監管單位密切關注，美國司法部在反托拉斯案件中主張，此舉協助Google維持在搜尋引擎市場的壟斷地位，不過法官仍放行。
蘋果和Google今天聯手很可能會引發外界對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI與蘋果合作關係的質疑。據報OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）去年底發布「紅色警報」，要求團隊加速開發進度，因應Gemini3來勢洶洶。
研究公司Equisights Research執行長塔爾薩尼亞（Parth Talsania）表示：「蘋果決定在Siri中採用Google的Gemini模型，OpenAI變成更偏支援性的角色，而ChatGPT會繼續應用在複雜、用戶主動選擇的查詢，而非預設智慧核心。」
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言