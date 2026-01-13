晶睿推Chroma 24低照全彩系列 AI攝影機 拓展校園、工廠等安防應用

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

晶睿（3454）13日宣布推出Chroma24低照全彩系列AI攝影機，提供「全天候 24 小時、真實色彩、清晰可辨」的全新體驗。在夜間或昏暗環境中，透過鏡頭與感測元件的全面升級，結合AI影像強化技術，不使用紅外線或補光機制，除了優化能源使用，亦實現默默守護不打擾環境的運作方式，持續呈現清晰穩定的全彩畫面，協助客戶迅速掌握關鍵畫面，全面升級安防效率。

根據研調機構註1報告，安防市場至 2029 年將達278.3億美元規模，複合年成長率（CAGR）達 7.5%，維持成長動能。晶睿產品企劃處處長范姜士武表示，面對全球智慧安防日益增加的剛性需求，晶睿通訊以深耕超過25年的產品設計與影像技術優勢，持續打造貼近真實場域的使用體驗。因應市場發展趨勢，晶睿聚焦全天候清晰影像、Edge AI智慧運算與節能設計三大關鍵方向，推動攝影機技術升級。同時，串聯旗下雲端服務 VORTEX，不僅有效提升整體安防效率，更兼顧永續發展，為客戶創造長期產品價值。

晶睿表示，Chroma24突破傳統監控設備在夜間僅能呈現黑白、模糊畫面的限制，即使在低光源環境，也能輸出色彩真實、雜訊極低的清晰影像，夜間畫面依然細節分明。面對動態場景，也能減少殘影與模糊，並透過寬動態技術（WDR Pro）平衡明亮與昏暗區域；搭配深度搜尋（Deep Search）功能，讓使用者不論白天或夜晚都能依顏色、人物與車輛特徵快速鎖定關鍵畫面，大幅降低人力與時間成本。

Chroma24適合導入照明不足、大範圍或需全天候安全管理的場域，例如公園、校園、郊區道路以及廠區、倉儲、儲能與太陽能電廠等關鍵設施，減輕巡檢人力並提升營運效率。同時，可採混合雲模式與VORTEX雲端平台串聯，提供即時影像、事件管理、遠端巡查等，透過VORTEX的生成式AI搜尋功能Think Search，只要輸入文字即可跨多款攝影機快速查找夜間人物影像。目前Chroma24優先導入中階海螺型攝影機，未來將陸續擴展至更多系列機種，打造完整產品線，滿足多元場景需求。

