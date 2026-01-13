晶睿推Chroma 24低照全彩系列 AI攝影機 拓展校園、工廠等安防應用
晶睿（3454）13日宣布推出Chroma24低照全彩系列AI攝影機，提供「全天候 24 小時、真實色彩、清晰可辨」的全新體驗。在夜間或昏暗環境中，透過鏡頭與感測元件的全面升級，結合AI影像強化技術，不使用紅外線或補光機制，除了優化能源使用，亦實現默默守護不打擾環境的運作方式，持續呈現清晰穩定的全彩畫面，協助客戶迅速掌握關鍵畫面，全面升級安防效率。
根據研調機構註1報告，安防市場至 2029 年將達278.3億美元規模，複合年成長率（CAGR）達 7.5%，維持成長動能。晶睿產品企劃處處長范姜士武表示，面對全球智慧安防日益增加的剛性需求，晶睿通訊以深耕超過25年的產品設計與影像技術優勢，持續打造貼近真實場域的使用體驗。因應市場發展趨勢，晶睿聚焦全天候清晰影像、Edge AI智慧運算與節能設計三大關鍵方向，推動攝影機技術升級。同時，串聯旗下雲端服務 VORTEX，不僅有效提升整體安防效率，更兼顧永續發展，為客戶創造長期產品價值。
晶睿表示，Chroma24突破傳統監控設備在夜間僅能呈現黑白、模糊畫面的限制，即使在低光源環境，也能輸出色彩真實、雜訊極低的清晰影像，夜間畫面依然細節分明。面對動態場景，也能減少殘影與模糊，並透過寬動態技術（WDR Pro）平衡明亮與昏暗區域；搭配深度搜尋（Deep Search）功能，讓使用者不論白天或夜晚都能依顏色、人物與車輛特徵快速鎖定關鍵畫面，大幅降低人力與時間成本。
Chroma24適合導入照明不足、大範圍或需全天候安全管理的場域，例如公園、校園、郊區道路以及廠區、倉儲、儲能與太陽能電廠等關鍵設施，減輕巡檢人力並提升營運效率。同時，可採混合雲模式與VORTEX雲端平台串聯，提供即時影像、事件管理、遠端巡查等，透過VORTEX的生成式AI搜尋功能Think Search，只要輸入文字即可跨多款攝影機快速查找夜間人物影像。目前Chroma24優先導入中階海螺型攝影機，未來將陸續擴展至更多系列機種，打造完整產品線，滿足多元場景需求。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言