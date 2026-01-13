數位科技縮貧富差距 中山大學研究：助弱勢跨越制度門檻

全球資訊與通訊科技（ICT）快速發展，到底加劇或減緩了貧富差距？中山大學政治經濟學系教授兼國際長李明軒分析跨國長期資料發現，ICT發展有助於降低所得不均，且在創業環境與制度條件較弱的國家更為顯著。

當制度無法支持經濟參與時，ICT能發揮補償性功能，協助弱勢群體繞過制度障礙。例如亞洲的蝦皮與淘寶等電子商務平台，降低了進入市場門檻，進而縮小貧富差距。李明軒表示，臺灣亦可在既有基礎上，持續強化偏鄉、山區等地區的數位連結，擴大ICT縮小所得差距效果。

該研究為ICT影響提供關鍵實證，獲登世界頂尖期刊「電信政策」（Telecommunications Policy）。分析結果顯示，無論在高或中低收入國家，ICT發展與貧富差距程度皆呈顯著負相關，代表提升數位近用性可改善收入不均。而在資本市場運作高效、政府制度有效、監管體系促進創新的高度發展創業環境中，ICT對低收入群體的邊際效益可能有限，因為已有機制促進向上流動。

而在政府效能不足、行政程序冗長、貪腐與監管效率低下的創業環境薄弱國家中，ICT可作為補償工具，讓使用者直接透過網路平台、行動支付工具與社群媒體觸及市場與顧客，形成替代性的經濟參與途徑，縮減貧富不均的效果更為明顯。

「例如亞洲的蝦皮與淘寶、非洲的Jumia，以及拉丁美洲的Mercado Libre等電子商務平台，讓用戶能在無負擔高昂租金或複雜法規程序的情況下進入市場；社群媒體使品牌建立與行銷成本低廉，無需依賴傳統資本；遠端自由接案與零工平台創造多元靈活的收入來源，為更多族群開啟非傳統勞動市場的管道。」李明軒指出，在缺乏傳統支持系統的環境中，ICT提供了「補償性正義」，對非正式創業者、自由工作者及微型企業尤其重要。ICT可賦能弱勢群體、扮演更具顛覆性的角色，開啟被制度限制阻擋的機會。

李明軒指出，若將跨國比較研究的分析框架延伸至國內情境，可作為檢視各行政區數位發展差異的參考工具。整體而言，臺灣的網路普及率與數位基礎建設已具相當水準，但在部分偏鄉、山區或離島地區，仍可能存在網路品質、穩定度與實際應用落差。

她表示，未來可在既有良好基礎上，持續強化特定區域的數位連結與應用環境，協助居民更順利運用行動通訊、線上支付與數位平台，發展在地經濟活動，如農產品或手工製品的線上行銷，進一步擴大ICT對縮小所得差距的正向效果。

除經濟活動外，ICT的補償效果亦延伸至教育與技能累積。開放式線上學習平台如MOOCs或教學性YouTube頻道，為弱勢族群提供跨越地理與財務限制的學習管道，有助於人力資本累積、社會流動並創造新收入來源。根據分析結果，李明軒建議創業環境較弱的國家，可考慮優先投資數位基礎建設、推廣數位素養、擴大數位金融工具近用性、簡化線上商業法規，幫助弱勢群體繞過結構性障礙，促進公平收入分配。

此研究採用世界銀行資料庫中2000年至2023年間217個國家的跨國追蹤資料，以「網路使用率」與「手機用戶數」來衡量ICT發展，並加入以「政府效能」、「貪腐控制」、「法規品質」及「創業所需天數」來衡量的「創業環境」因素，深入探討ICT發展在各國的作用與角色。