台積電擴大投資美國救台美關稅？川普的算盤 魏哲家是否埋單

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
紐約時報報導，台灣與美國的關稅談判已接近協議，關稅定在15%，但台積電要在美國擴大投資，再興建五個晶片廠。圖為台積電董事長魏哲家（右）去年6月到訪白宮與川普總統會面。（路透）
外電披露美國商務部恐以台積電承諾追加在美投資，換取台美關稅降至與日韓相同的15%，但消息人士，這似乎只是川普政府一廂情願的想法。台積電追加1000億美元的投資案一定會如期推動，後續增購土地是否會再增建五座晶圓廠，還是得看客戶是否會擴大在美製程比重。

台積電因本周四舉行法說會，目前處於法說會緘默期，不回應外界任何評論。不過消息人士表示，台積電先前追加在美投資1000億美元，是台積電董事長魏哲家密集赴美與客戶敲定在美生產訂單做出增加三座晶圓、二座先進封裝廠及一座研發中心，投資總額增至1650億美元。魏哲家後來也稱由原有的土地是以六座晶圓廠為設計，如今變更增加二座先進封裝廠和一座研發中心，會讓整體規畫變得相當擁擠，才會增購第二塊地，讓整體規畫更完整。

外界也認為，台積電也以此在第二塊供未來擴增五座廠的空間，或許這是美國商務部認為台積電也已做好加碼在美投資的準備。

消息人士，台積電追加1000億美元投資，一定會如期進行，以台積電提前承諾六座晶圓廠、二座先進封裝廠和一座研發中心，會在2030年完成，這也意謂這些承諾完工都已過了川普任期，至於未來是否真如商務部所提會再追加在第二塊地增建五座晶圓廠，實際恐怕要等下任總統大選後，視國際變局和客戶實際需求而定。

另一觀察指標則是台積電今年資本支出是否會超乎預期增超過500億美元之高，如果超過此金額，才是台積電加碼美國等海外布局的開端，如果還是以增速不超過營收成長速率，台積電還是以其一貫先掌握客戶訂單，再做建廠規畫，那在美提出的1650億美元。

目前外資預估台積電今年資本支出約460億美元到500億美元，供應商預估應會介於460億美元到480億美元，這些資本支出，都未包括打算在美追加五座晶圓廠所需金額。

紐約時報（New York Times）引述數名知情人士的說法，台美雙方接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將由20%降至15%，台積電會增加對美投資，至少將再建5座半導體廠。

紐時報導指出，台灣在全球晶片生產中占據主導地位，而這些晶片正是電腦和人工智慧資料中心的核心。

