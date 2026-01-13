快訊

保密局逮頭號共諜蔡孝乾 迫小姨子供出兩人私密細節

李在明今會高市早苗！會前挑明日中「台灣有事」僵局南韓不介入

木村拓哉搭機巧遇高市早苗 首相自爆「珍藏寫真集」天王超驚訝

聽新聞
0:00 / 0:00

真的宣布合作了！Apple下一代AI模型確認將採用Google Gemini技術

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Apple下一代的「Apple Foundation Models」將以Google的Gemini模型及其雲端技術為基礎。圖／Apple提供
Apple下一代的「Apple Foundation Models」將以Google的Gemini模型及其雲端技術為基礎。圖／Apple提供

Apple與Google於今日發布聯合聲明，宣布達成一項具有里程碑意義的多年合作協議。Apple確認下一代的「Apple Foundation Models」將以Google的Gemini模型及其雲端技術為基礎。這項整合將成為未來Apple Intelligence功能的核心動力。

在雙方聯合聲明中指出，「經過審慎評估，Google的AI技術能為Apple Foundation Models提供最強大的基礎。儘管底層模型導入Gemini技術，Apple強調仍將堅守隱私底線，Apple Intelligence將持續在裝置端與Apple自家的Private Cloud Compute上運行，確保用戶數據安全標準不變。」

對於長期支持Apple的用戶而言，這無疑是一劑強心針。在風起雲湧的全球AI浪潮下，Apple過去相對保守的步調曾讓不少「果粉」感到失落；如今宣布與Gemini聯手，絕對可以讓人對下一代Apple Intelligence的進化重燃期待。

這並非兩大科技巨頭首次在競爭中尋求合作。回顧過往，雙方最知名的合作莫過於Google長期支付費用，以維持在Safari瀏覽器上的預設搜尋引擎地位。此外，雙方近年在用戶體驗上也展現合作誠意，例如2024年聯手制定防止藍牙追蹤器濫用的產業規範，以及Apple在iOS 18中正式支援RCS通訊標準、去年底可透過快速分享功能跨系統互傳照片，逐步打破iPhone與Android之間的傳訊、傳檔隔閡。雙方此次在AI領域的深度結盟，絕對值得持續關注。

Apple與Google共同宣布在AI領域的新合作。圖／Apple提供
Apple與Google共同宣布在AI領域的新合作。圖／Apple提供
Apple與Google發布的聯合聲明。圖／摘自Google官網
Apple與Google發布的聯合聲明。圖／摘自Google官網

Gemini

延伸閱讀

Google拓展AI電商版圖 從Gemini用戶創造收益

一銀防詐 布下「天羅地網」

Siri要變聰明了…蘋果Google大合作 激勵Alphabet市值突破4兆美元

Google遭爆健康資訊誤導用戶 已下架部分AI摘要「但換句話問仍出現」

相關新聞

美稱違反DEI 換台積加碼

台積電在美國的總投資金額規畫一六五○億美元（約新台幣五點三兆元）。美國商務部長盧特尼克日前受訪時指出，台積電將加碼投資。...

真的宣布合作了！Apple下一代AI模型確認將採用Google Gemini技術

Apple與Google於今日發布聯合聲明，宣布達成一項具有里程碑意義的多年合作協議。Apple確認下一代的「Apple...

美祭出DEI條款…台積電投資美國 還會再加碼

台積電去年3月宣布，加碼投資美國千億美元，是台企史上最大赴美投資案。外媒報導，美國商務部長盧特尼克日前受訪爆料，川普政府...

嘉科二期環評 拚春節前過關

環境部昨（12）日初審通過南部科學園區嘉義園區二期基地環評案，後續將送環評大會確認。此案攸關台積電先進封裝廠進展，南科管...

瑞昱打入輝達記憶體鏈 市場形容「群聯第二」

AI引爆存儲需求暴增，輝達掀起新一波記憶體革命之際，台灣IC設計二哥瑞昱入列輝達關鍵記憶體供應鏈，供應AI伺服器關鍵的網...

瑞昱員工分紅豐厚 網友盛讚升級「帝王蟹」

瑞昱早年以「螃蟹卡」聞名終端消費性市場，隨著AI浪潮推進，在雲端市場，瑞昱除了本來就擅長的網通相關晶片，也開始在交換器固...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。