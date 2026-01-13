聽新聞
真的宣布合作了！Apple下一代AI模型確認將採用Google Gemini技術
Apple與Google於今日發布聯合聲明，宣布達成一項具有里程碑意義的多年合作協議。Apple確認下一代的「Apple Foundation Models」將以Google的Gemini模型及其雲端技術為基礎。這項整合將成為未來Apple Intelligence功能的核心動力。
在雙方聯合聲明中指出，「經過審慎評估，Google的AI技術能為Apple Foundation Models提供最強大的基礎。儘管底層模型導入Gemini技術，Apple強調仍將堅守隱私底線，Apple Intelligence將持續在裝置端與Apple自家的Private Cloud Compute上運行，確保用戶數據安全標準不變。」
對於長期支持Apple的用戶而言，這無疑是一劑強心針。在風起雲湧的全球AI浪潮下，Apple過去相對保守的步調曾讓不少「果粉」感到失落；如今宣布與Gemini聯手，絕對可以讓人對下一代Apple Intelligence的進化重燃期待。
這並非兩大科技巨頭首次在競爭中尋求合作。回顧過往，雙方最知名的合作莫過於Google長期支付費用，以維持在Safari瀏覽器上的預設搜尋引擎地位。此外，雙方近年在用戶體驗上也展現合作誠意，例如2024年聯手制定防止藍牙追蹤器濫用的產業規範，以及Apple在iOS 18中正式支援RCS通訊標準、去年底可透過快速分享功能跨系統互傳照片，逐步打破iPhone與Android之間的傳訊、傳檔隔閡。雙方此次在AI領域的深度結盟，絕對值得持續關注。
