瑞昱員工分紅豐厚 網友盛讚升級「帝王蟹」
瑞昱（2379）早年以「螃蟹卡」聞名終端消費性市場，隨著AI浪潮推進，在雲端市場，瑞昱除了本來就擅長的網通相關晶片，也開始在交換器固態硬碟（SSD）控制晶片市場展現初步耕耘成果，搭上AI熱潮。
瑞昱公司LOGO為一隻螃蟹，行事風格偏低調，當年是由七位工程師以500萬元起家，創辦人包括葉家三兄弟葉佳紋、葉博任、葉南宏等，一路發展至今已30多年，員工數已有7,000多人，近幾年還因為員工分紅相當豐厚，被羨慕不已的網友盛讚已升級為「帝王蟹」。
瑞昱主要有五大事業群，且產品線廣泛，主要包括乙太網路、交換器、WiFi、音訊轉換晶片、TV晶片、車用乙太網路等，目前SSD控制晶片產品線營收比重不算高，不過如今打入輝達交換器供應鏈，頓時成為鎂光燈焦點。
除了上述交換器SSD控制IC，瑞昱眼見資料中心與電信市場對更高速率傳輸需求的增長，以及雲端服務供應商加大對網路設備投資，也看好光通訊市場未來幾年的高速成長趨勢，布局100G Optical PHY產品，並開發支援400G與800G尖端模組的PAM4 DSP晶片，全面布局資料中心應用市場。
業界分析，AI浪潮使得儲存裝置正從後段配角翻身為系統核心，群聯切入輝達新一代AI平台供應鏈之際，瑞昱也憑藉SSD控制晶片打入相關應用。隨著生成式AI與代理型AI快速擴張，「資料如何被即時調度」正成為決定AI效率的勝負關鍵，也讓儲存設備躍升為產業關鍵要角。
