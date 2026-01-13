嘉科二期環評 拚春節前過關

環境部昨（12）日初審通過南部科學園區嘉義園區二期基地環評案，後續將送環評大會確認。此案攸關台積電（2330）先進封裝廠進展，南科管理局表示，希望能在農曆年前通過環評大會審查。

環境部昨日針對嘉科二期召開第二次環評初審會議，環評委員主要關切水資源管理、交通衝擊、空氣汙染、生態保護、碳抵換等面向。

用水方面，南科管理局表示，計畫需水量4萬CMD（噸／日），包含海淡水3.4萬噸、再生水0.5萬噸、民生用水0.1萬噸，工業用水將朝使用100%多元水源為目標。

用電方面，台積電已承諾RE100目標再提前，每年取得實際用電量25%的再生能源，2030年取得60％、2040年取得100％。