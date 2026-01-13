美祭出DEI條款…台積電投資美國 還會再加碼

台積電（2330）去年3月宣布，加碼投資美國千億美元，是台企史上最大赴美投資案。外媒報導，美國商務部長盧特尼克日前受訪爆料，川普政府去年上台後，以違反合約中的DEI（多元、公平與包容）條款為由，使得台積電追加千億美元投資，且台積電還會再加碼。

對於相關報導，台積電目前正處於法說會前緘默期，不評論任何消息。台積電昨（12）日股價未受相關消息干擾，股價持續上攻，一度追平歷史天價1,705元，終場收1,690元、漲10元，市值增至43.83兆元。不過，外資昨日賣超台積電逾1萬張，法說會前已連續七個交易日站在賣方，累計賣超約5.9萬餘張。

台積電去年3月宣布加碼美國投資千億美元，加上該公司原計畫投資650億美元，使對美總投資達1,650億美元。

盧特尼克上周接受熱門播客節目All-in Podcast專訪時又提到台積電。他批評美國前總統拜登任內的晶片與科學法（晶片法）補助並不合理，「幹嘛給台積電60億美元？它市值可有1兆美元」。

美國前總統拜登2022年簽署晶片法，投入527億美元促進美國半導體晶片研製，並對全球半導體巨擘提供數十億美元補助，以吸引業者在美設廠投資，例如台積電、南韓三星及SK海力士、美國英特爾與美光。

美國商務部前年底宣布，提供達66億美元補助協助台積電在亞利桑那州蓋三座晶圓廠。盧特尼克指出，川普第二任的做法是揚言課徵關稅，促使台積電同意在美設廠。

盧特尼克說，川普政府還對台積電表示，「你們有簽約，其中達20頁涉及DEI條款」，即必須聘僱一位盲人包商，還有跨性別與女同志工程師；然而，台灣的曝光機工程師全是男性，遑論性傾向，等於違反DEI條款。

盧特尼克指出，很多人以為共和黨人將直接撕掉合約中的DEI條款，「但我們不是那種共和黨」。川普政府閱讀合約後，對台積電提出其違反DEI條款的部分，如未在廠區設置托育中心。

他說，因台積電違約在先，美方開出條件，若台積電能加碼對美投資千億美元蓋廠，就能一筆勾銷，於是達成協議，如今投資1,650億美元的工廠興建中。

盧特尼克未詳述台積電將加碼投資的金額，只說「我會讓台積電自己宣布，他們的投資規模還會更高」。