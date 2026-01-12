「群聯第二」出現了！瑞昱打入輝達記憶體供應鏈

AI引爆存儲需求暴增，輝達掀起新一波記憶體革命之際，台灣IC設計二哥瑞昱（2379）入列輝達關鍵記憶體供應鏈，供應AI伺服器關鍵的網路交換器固態硬碟（SSD）控制晶片，成為繼群聯（8299）之後，台灣第二家輝達AI存儲重要夥伴，大咬這波記憶體景氣超級循環商機。

業界指出，輝達掀起的AI記憶體革命，讓晟碟、鎧俠等儲存大廠獲利暴衝，記憶體成為業界當紅炸子雞，台灣在AI關鍵記憶體供應當中，與主流高頻寬記憶體（HBM）完全搭不上邊，只能享有HBM排擠DDR4／5產能帶來的缺貨漲價效益；NAND儲存領域則只有群聯是輝達關鍵夥伴，如今瑞昱也入列，是台灣記憶體業一大新里程碑。

群聯因搭上輝達AI記憶體大浪潮，獲利扶搖直上，瑞昱打入輝達記憶體鏈的消息傳出後，市場開始以「群聯第二」形容瑞昱。對於打入輝達關鍵記憶體供應鏈，瑞昱12日表示，無法說明與任何特定客戶的細節。

即便瑞昱態度低調，業界流出一張輝達Quantum X InfiniBand交換器的內部晶片組照片，明確秀出一顆打上瑞昱獨特LOGO「螃蟹」的晶片。經業內人士判讀，該顆晶片為瑞昱的的SSD控制晶片，印證該公司打入輝達記憶體鏈的說法。

瑞昱多年來以網路通訊與音訊轉換等相關晶片見長，去年業績超過1,200億元，在台灣IC設計業界僅次於聯發科（2454）。過往瑞昱並未對外多說明SSD相關布局，惟據了解，瑞昱已在SSD相關領域布局多年，近期還在人力網站大舉招募SSD軟體設計工程師等相關職缺，擴大相關技術量能。

業界人士說，輝達Quantum X InfiniBand交換器是其伺服器機櫃中的重要組成之一，標榜具有絕佳的資料傳輸量和密度，可以將雲端原生超級運算與完整的交換器系統，以及結構管理組合大規模連接，同時降低成本和複雜性，以實現絕佳的資料中心效能。

隨著AI應用產生並需求巨量資料，記憶體在輝達伺服器平台各主要零組件中的輔助地位日益重要。輝達執行長黃仁勳日前也表示，AI正在徹底革新整個運算堆疊，而現在也輪到儲存空間。

輝達已建置由BlueField-4資料處理器所驅動的推論情境記憶儲存平台，是全新AI原生儲存基礎架構，專為長情境處理代理式AI系統而設計。

輝達認為，隨著AI模型擴展至數兆個參數與多步驟推理，產生大量情境資料，以鍵值（KV）快取來表示，對準確性、使用者體驗與連續性至關重要。但KV快取無法長期儲存在GPU上，會對多代理系統中的即時推論造成瓶頸，所以AI原生應用需要全新類型的可擴充基礎架構，以儲存並分享這些資料。