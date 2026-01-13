台達電營收寫最強12月 月增6%衝上536億元 AI 資料中心需求強勁
電源龍頭台達電（2308）昨（12）日公布去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%。展望後市，隨AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。台達電基本面俏，買盤積極搶進，昨天股價收1,055元歷史天價，上漲40元。
台達電去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年成長31.8%，單季及全年營收同步改寫新猷。
法人推估，台達電去年第4季每股純益可望達7.63元，創歷年新紀錄，反映AI電源、液冷散熱需求持續暢旺。台達電去年已展示最新的電源櫃解決方案，為輝達2027年將推出的Rubin Ultra NVL576做準備。惟台達電不評論法人預估財務數字。
台達電基本面俏，吸引買盤進駐，昨天股價收1,055元，上漲40元，收盤價及市值同步創新高，三大法人連兩日買超，累計近十個交易日三大法人買超逾2萬張，外資買超1.75萬張。
台達電對本季營運展望正向，董事長鄭平日前透露，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產電源、資通訊（ICT）及液冷系統等產能，「今年首季營運滿樂觀。」
法人看好，輝達新一代Rubin平台電源今年下半年導入，台達電在高壓直流（HVDC）電源櫃的進度超前，400V系統驗證進度也優於預期，預計下半年有望獲美國雲端服務供應商（CSP）大咖採用，正面看待台達電今年營收及獲利表現。
法人分析，HVDC架構主因其可促使整體資料中心配電更具能效，電源櫃搭配HVDC將增加電力傳輸效率，簡化機櫃設計提升系統可靠度，及優化空間和配線，台達電在HVDC技術具競爭優勢，台達電將成為HVDC世代供應鏈主導者， 除出貨PSU零組件，亦整合PSU、BBU、超級電容等產品，組裝為Power Rack出貨。
台達電去年受惠AI伺服器需求，電源供應器功耗大幅提升，帶動全年伺服器電源占整體營收約23%，年增六成，伺服器電源營收有五成以上為AI伺服器電源。由於AI伺服器電源持續有高功耗需求，預期2026年AI伺服器電源仍是電源及零組件產品項中主要營收成長來源。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言