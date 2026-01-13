快訊

紐時：美台貿易協議本月宣布 台商品關稅15%、台積電再蓋5座廠

台達電營收寫最強12月 月增6%衝上536億元 AI 資料中心需求強勁

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電董事長鄭平。 聯合報系資料照
電源龍頭台達電（2308）昨（12）日公布去年12月合併營收536.86億元，為歷年最旺的12月，月增6.2%，年增38.6%。展望後市，隨AI資料中心需求強勁，法人看好台達電本季營運有望淡季不淡。台達電基本面俏，買盤積極搶進，昨天股價收1,055元歷史天價，上漲40元。

台達電去年第4季合併營收1,616.13億元，季增7.5%，年增41.5%；去年全年合併營收5,548.85億元，年成長31.8%，單季及全年營收同步改寫新猷。

法人推估，台達電去年第4季每股純益可望達7.63元，創歷年新紀錄，反映AI電源、液冷散熱需求持續暢旺。台達電去年已展示最新的電源櫃解決方案，為輝達2027年將推出的Rubin Ultra NVL576做準備。惟台達電不評論法人預估財務數字。

台達電基本面俏，吸引買盤進駐，昨天股價收1,055元，上漲40元，收盤價及市值同步創新高，三大法人連兩日買超，累計近十個交易日三大法人買超逾2萬張，外資買超1.75萬張。

台達電對本季營運展望正向，董事長鄭平日前透露，AI資料中心需求強勁，目前泰國及美國產能很緊，正積極擴產電源、資通訊（ICT）及液冷系統等產能，「今年首季營運滿樂觀。」

法人看好，輝達新一代Rubin平台電源今年下半年導入，台達電在高壓直流（HVDC）電源櫃的進度超前，400V系統驗證進度也優於預期，預計下半年有望獲美國雲端服務供應商（CSP）大咖採用，正面看待台達電今年營收及獲利表現。

法人分析，HVDC架構主因其可促使整體資料中心配電更具能效，電源櫃搭配HVDC將增加電力傳輸效率，簡化機櫃設計提升系統可靠度，及優化空間和配線，台達電在HVDC技術具競爭優勢，台達電將成為HVDC世代供應鏈主導者， 除出貨PSU零組件，亦整合PSU、BBU、超級電容等產品，組裝為Power Rack出貨。

台達電去年受惠AI伺服器需求，電源供應器功耗大幅提升，帶動全年伺服器電源占整體營收約23%，年增六成，伺服器電源營收有五成以上為AI伺服器電源。由於AI伺服器電源持續有高功耗需求，預期2026年AI伺服器電源仍是電源及零組件產品項中主要營收成長來源。

台達電 營收

