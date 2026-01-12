攸關台積封測廠！嘉科二期環評初審過關

環境部12日初審通過南部科學園區嘉義園區二期基地環評案，後續將送環評大會確認。此案攸關台積電（2330）先進封裝廠進展，南科管理局表示，希望能在農曆年前通過環評大會審查。

環境部12日針對嘉科二期召開第二次環評初審會議，環評委員主要關切水資源管理、交通衝擊、空氣汙染、生態保護、碳抵換等面向。

用水方面，南科管理局表示，計畫需水量4萬CMD（噸／日），包含海淡水3.4萬噸、再生水0.5萬噸、民生用水0.1萬噸，工業用水將朝使用100%多元水源為目標。

用電方面，台積電已承諾RE100目標再提前，每年取得實際用電量25%的再生能源，2030年取得60％、2040年取得100％。

南科管理局長鄭秀絨表示，嘉科二期主要發展先進封裝，二期創造約3,500人就業機會、年產值約2,100億元；一、二期全區預估就業人數約9,000人、總產值逾3,000億元。

鄭秀絨指出，AI浪潮帶動下，先進封裝已成為目前產能瓶頸，這些關鍵的先進封裝產能主要都集中在台灣；南科管理局將盡快修正環評書件，希望力拚在農曆年前通過環評大會審查。

南科管理局強調，無論是用水用電，或是與地主、嘉義縣政府相關協議，都已取得同意，中央與地方會協力打造優良環境，在經濟發展同時兼顧環境保護。

根據書面報告，嘉科一期預估2029年底完工，嘉科二期預計今年底動工後，規劃在2031年下半年完工。

嘉科二期定位是引進高速寬頻網路（B5G、6G）、AI、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。

南科管理局指出，嘉科二期是因應軟硬整合前瞻布局，落實創新科技及研發在地化，環境涵容能力已加乘考量一期開發，同時強化用水韌性，放流水自主加嚴，強化環境保護對策，持續推動園區發展。