大聯大去年營收逼近兆元 雙位數成長

IC通路大廠大聯大（3702）今日公布2025年12月營收達933.4億元，創歷年同期新高，月增18.7%、年增11.7%，主要受惠生成式AI應用快速普及，AI及傳統伺服器、電源、網通與相關電子零組件進入新一波升級週期。

在AI及高效能運算需求帶動下，大聯大去年第4季營收達2553.7億元，全年營收逼近兆元，達9991.2億元，雙雙維持雙位數年成長，顯示公司產品組合與市場布局持續受惠產業趨勢。