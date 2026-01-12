快訊

17縣市有感！台灣東部海域規模5.3地震 最大震度3級

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

大聯大去年營收逼近兆元 雙位數成長

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
大聯大控股董事長黃偉祥。圖／本報資料照片
大聯大控股董事長黃偉祥。圖／本報資料照片

IC通路大廠大聯大（3702）今日公布2025年12月營收達933.4億元，創歷年同期新高，月增18.7%、年增11.7%，主要受惠生成式AI應用快速普及，AI及傳統伺服器、電源、網通與相關電子零組件進入新一波升級週期。

在AI及高效能運算需求帶動下，大聯大去年第4季營收達2553.7億元，全年營收逼近兆元，達9991.2億元，雙雙維持雙位數年成長，顯示公司產品組合與市場布局持續受惠產業趨勢。

AI 電子零組件 伺服器 大聯大

延伸閱讀

達方子公司5.4億元收購海昌 強化Edge AI等布局

AI夯！電子零組件業加班工時連29個月擴增、達20.9小時

聯電、漢磊、茂矽 好年冬

台半 打入輝達Rubin鏈

相關新聞

雷虎科技緊急澄清YouTube媒體頻道Cheap不實報導 並依法提告

知名YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，因內容涉及影射雷虎科技（8033）為特定股東的...

聯發科於全美零售聯盟大會 展示最新智慧零售解決方案

聯發科（2454）宣布於美國紐約舉行的全美零售聯盟大會（NRF 2026）展示一系列最新智慧零售解決方案。

半導體需求強勁 信紘科2025年12月、Q4、全年營收締新猷

信紘科（6667）今日公告2025年12月合併營收為5.6億元，月減12％，年增82％；累計2025年第4季合併營收達1...

恩智浦推出全新eIQ代理型AI框架 強化邊緣AI領導地位

半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布推出全新eIQ代理型人工智慧框架（eIQ Agentic AI Framework）...

攸關台積封測廠！嘉科二期環評初審過關

環境部12日初審通過南部科學園區嘉義園區二期基地環評案，後續將送環評大會確認。此案攸關台積電（2330）先進封裝廠進展，...

達方子公司5.4億元收購海昌 強化Edge AI等布局

達方今天宣布，旗下子公司達宇電能科技，決議以不超過現金新台幣5.4億元，收購海昌電子100%股權，希望藉此整合電源技術優...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。