聯發科於全美零售聯盟大會 展示最新智慧零售解決方案
聯發科（2454）宣布於美國紐約舉行的全美零售聯盟大會（NRF 2026）展示一系列最新智慧零售解決方案。
聯發科將於NRF 2026展出全新Genio物聯網平台，包括整合5G、Wi-Fi 7、生成式AI與多媒體處理能力，應用範圍涵蓋自動識別與資料擷取（AIDC）、桌邊服務系統、POS及數位看板解決方案等，全面加速智慧零售應用並滿足「未來智能商店」需求。
聯發科強調，Genio520/720物聯網平台加速智慧零售應用，主要亮點是更聰明的AI的平台，支援裝置端生成式AI能力，讓互動體驗再升級；更強大POS機：支援雙螢幕顯示與遠端管理，讓店務營運更有效率；更吸睛的畫質：支援4K超高解析度，完美呈現商品與廣告內容；更快速的結帳：打造智慧自助服務機 (Kiosk)，讓消費者享受免排隊的自助結帳體驗；更彈性的設計：同步支援LPDDR4／5，有效緩解零組件短缺衝擊。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言