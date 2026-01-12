快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
聯發科於全美零售聯盟大會，展示最新智慧零售解決方案。圖／聯發科提供
聯發科（2454）宣布於美國紐約舉行的全美零售聯盟大會（NRF 2026）展示一系列最新智慧零售解決方案。

聯發科將於NRF 2026展出全新Genio物聯網平台，包括整合5GWi-Fi 7、生成式AI與多媒體處理能力，應用範圍涵蓋自動識別與資料擷取（AIDC）、桌邊服務系統、POS及數位看板解決方案等，全面加速智慧零售應用並滿足「未來智能商店」需求。

聯發科強調，Genio520/720物聯網平台加速智慧零售應用，主要亮點是更聰明的AI的平台，支援裝置端生成式AI能力，讓互動體驗再升級；更強大POS機：支援雙螢幕顯示與遠端管理，讓店務營運更有效率；更吸睛的畫質：支援4K超高解析度，完美呈現商品與廣告內容；更快速的結帳：打造智慧自助服務機 (Kiosk)，讓消費者享受免排隊的自助結帳體驗；更彈性的設計：同步支援LPDDR4／5，有效緩解零組件短缺衝擊。

