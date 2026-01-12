恩智浦推出全新eIQ代理型AI框架 強化邊緣AI領導地位
半導體大廠恩智浦半導體（NXP）宣布推出全新eIQ代理型人工智慧框架（eIQ Agentic AI Framework），進一步強化其在安全、實時邊緣AI領域的領導地位。
恩智浦表示，這項全新工具可讓自主代理型智慧直接運行於邊緣裝置，讓經驗豐富開發者與新進開發人員都能簡化並加速代理型人工智慧的開發、協同運作和部署。整合恩智浦業界領先的安全邊緣AI硬體，eIQ代理型人工智慧框架為在邊緣原型設計與部署最佳化的安全自主AI系統提供可信賴的基礎。
恩智浦eIQ代理型人工智慧框架旨在透過確定性的實時決策和多模型協作消除開發瓶頸。借助eIQ代理型人工智慧框架，基於邊緣的AI代理能夠在出現安全風險時立即控制工廠設備、向醫護人員發出緊急情況警報、實時更新患者資訊、或自主調節HVAC系統以降低火災等風險，且完全無需依賴雲端連接。
恩智浦半導體執行副總裁暨安全連結邊緣事業部總經理Charles Dachs表示：「透過eIQ代理型人工智慧框架提供的全新代理型人工智慧功能，恩智浦將自主性帶入邊緣AI裝置，並成為長期邊緣AI願景的關鍵基礎。我們為新進與資深開發者提供安全、實時、硬體最佳化的軟體平台，幫助他們能快速將類似AI功能部署至全新應用場景，加快產品上市速度並降低開發負擔。」
GE HealthCare病患照護解決方案事業群數位與技術長Jeff Caron表示：「在GE HealthCare，透過能讓臨床醫師專注於患者照顧的工具，是我們的核心重點。在CES展示的麻醉給藥流程與新生兒照護監測概念，結合GE HealthCare在醫療技術的專業知識與恩智浦的eIQ人工智慧工具包（eIQ AI Toolkit）及eIQ代理型人工智慧框架，展現我們如何探索安全的裝置端AI（on-device AI），為急性照護團隊提供支援。」
