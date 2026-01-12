雷虎科技緊急澄清YouTube媒體頻道Cheap不實報導 並依法提告

知名YouTuber「Cheap」近期發布一支探討樂天集團經營狀況的影片，因內容涉及影射雷虎科技（8033）為特定股東的「套利工具」，雷虎科技12日傍晚緊急發布重大訊息，嚴正駁斥影片中關於公司淪為金融操作工具、涉及利益輸送等指控。

雷虎科技強調，公司致力於技術創新與股東價值極大化，對於網路上的惡意中傷，法務部門已完成蒐證，為捍衛商譽與股東權利，將對相關責任人提出刑事加重誹謗及違反證券交易法告訴，並規劃附帶民事求償，決定透過法律程序追究到底。

雷虎科技法律顧問也提醒，意圖散布流言影響有價證券交易價格之行為，已涉嫌違反《證券交易法》第155條第1項第6款之操縱股價罪。

雷虎科技指出，Cheap在名為「樂天集團怎麼了？從豪擲20億到便當有蛆」的影片中，於9:15至12:37處以言論評論公司，惡意影射公司淪為特定股東的金融操作工具，並質疑其經營模式涉及「先個人買、再叫公司接盤」。

雷虎科技對此鄭重澄清，強調身為上市公司，所有資金往來與股權變動均受監管機關嚴格監督，且公司專注模型、無人載具及醫療器材的研發製造，影片內容所述之利益輸送情節全屬惡意虛構。

針對影片對其技術實力的質疑，雷虎科技進一步說明，公司近年來積極響應政府「無人機國家隊」政策，投入巨額研發經費開發軍用商規無人機與無人艇，其產品多次通過國防部實測並參與國際展覽，技術實力有目共睹。

雷虎科技痛批，該影片創作者缺乏專業素養，無視科技研發所需的長周期特性，僅以短期股價波動，就將員工的努力貶低為「題材炒作」，此舉嚴重傷害台灣國防自主產業的發展與形象。

此外，針對影片中使用「掛了幾十年」、「多年虧損」等詞彙意圖引發投資人恐慌，雷虎科技表示，其與子公司的財務狀況皆定期依法公告，資訊公開透明，不容肆意抹黑。