達方子公司5.4億元收購海昌 強化Edge AI等布局

達方今天宣布，旗下子公司達宇電能科技，決議以不超過現金新台幣5.4億元，收購海昌電子100%股權，希望藉此整合電源技術優勢，加速集團在Edge AI（邊緣AI）、工業控制及醫療等利基市場的戰略布局。

達方表示，海昌成立於1980年，專精交換式電源供應器，產品線涵蓋cPCI、VPX及各類客製化電源，廣泛應用於工控、鐵道運輸及高階醫療設備等領域。海昌研製的產品具備長生命週期與高客戶黏著度特性，且已通過國際大廠多項安全認證。

而達宇為達方集團旗下專注於新能源解決方案的子公司，投入高效能電池模組（Battery Pack）、智慧電池管理系統（BMS）及儲能等技術研發。

達宇表示，這次策略性投資重點在於強化系統整合與前期驗證能力，協助客戶加速新應用導入，並提供完整能源解決方案。特別是在具高成長潛力的Edge AI等市場，透過此次策略投資案，將大幅縮短未來產品驗證週期。

達宇強調，收購海昌是公司多角化經營與產品互補整合的重要里程碑。未來雙方將共享研發資源與客戶網絡。