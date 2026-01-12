達方子公司5.4億元收購海昌 強化Edge AI等布局
達方今天宣布，旗下子公司達宇電能科技，決議以不超過現金新台幣5.4億元，收購海昌電子100%股權，希望藉此整合電源技術優勢，加速集團在Edge AI（邊緣AI）、工業控制及醫療等利基市場的戰略布局。
達方表示，海昌成立於1980年，專精交換式電源供應器，產品線涵蓋cPCI、VPX及各類客製化電源，廣泛應用於工控、鐵道運輸及高階醫療設備等領域。海昌研製的產品具備長生命週期與高客戶黏著度特性，且已通過國際大廠多項安全認證。
而達宇為達方集團旗下專注於新能源解決方案的子公司，投入高效能電池模組（Battery Pack）、智慧電池管理系統（BMS）及儲能等技術研發。
達宇表示，這次策略性投資重點在於強化系統整合與前期驗證能力，協助客戶加速新應用導入，並提供完整能源解決方案。特別是在具高成長潛力的Edge AI等市場，透過此次策略投資案，將大幅縮短未來產品驗證週期。
達宇強調，收購海昌是公司多角化經營與產品互補整合的重要里程碑。未來雙方將共享研發資源與客戶網絡。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言