AI 夯！電子零組件業加班工時連29個月擴增、達20.9小時

AI太夯，電子業加班工時維持高檔。主計總處統計顯示，去年11月電子零組件製造業平均加班工時為20.9小時，較上年同月增加2.8小時，已連續29個月擴增；電腦電子光學製品製造業為16.4小時，年增1.6小時，同樣連續16個月成長。

整體製造業11月平均加班工時為17.4小時，略低於上月的18.0小時，結束連續17個月擴增，但與上年同月持平，顯示高科技相關產業加班工時仍處於相對高水準。

若以累計來看，去年1至11月製造業平均加班工時每月17.1小時，創近15年來同期新高；電子零組件製造業平均27.9小時，更寫下1980年以來同期最高；電腦電子光學製品製造業為15.5小時，與2004年、2005年同期水準相當，同樣維持高檔。

至於整體工時表現，去年11月受僱員工平均總工時為163.6小時，較上月減少2.6小時；累計去年1至11月平均總工時為167.8小時，較上年同期減少0.4小時，其中正常工時減少0.6小時，加班工時則增加0.2小時，整體工時小幅縮減。

在人力動態方面，截至去年11月底，全體受僱員工人數為856萬2千人，月增約9,000人，其中以批發及零售業月增約4,000人最多，住宿及餐飲業月增約3,000人次之，醫療保健及社會工作服務業月增約2,000人；製造業則月增約1,000人。

外界關注對等關稅對國內勞動市場的影響，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，從受僱人數觀察，製造業單月變動幅度不大，多在增加或減少約1,000人之間；若以年增減來看，人數減少的部分仍以傳統產業為主，包含像是塑膠製品、基本金屬、汽車及其零件等行業。

譚文玲表示，從薪資與就業人數觀察來看，產業分化確實存在。電子產業受惠於高科技發展與AI需求暢旺，電子零組件製造業與電腦及相關產品表現較佳，高科技產業表現相對穩健，尤其3C相關產品的就業人數仍明顯增加。相較之下，傳統產業仍面臨全球產能過剩問題，就業與薪資表現持續承壓。