永豐投信：台灣為全球AI硬體關鍵樞紐 出口爆發帶動經濟高成長

在美中科技角力持續升溫的全球格局下，台灣憑藉深厚的半導體技術實力與完整的供應鏈，迎來AI基礎建設快速擴張的重大契機。隨著生成式AI、高效能運算與雲端資料中心投資全面加速，台灣廠商在全球供應鏈中的關鍵地位愈發凸顯。2025年對美出口動能爆發，單月外銷訂單屢創新高，市場普遍預期2026年AI相關需求將持續擴大，有望推升台灣經濟成長率。

從產業面來看，AI需求最直接受惠的便是電子與資通信產業。台灣廠商自上游先進製程晶片、中游關鍵零組件，到下游伺服器、機櫃與系統整合，皆深度參與AI硬體建設。央行報告指出，全球約九成AI伺服器由台灣廠商組裝，先進GPU與ASIC晶片亦多由台灣代工，顯示台灣供應鏈位居全球中上游核心。隨著「算力即國力」成為共識，各國積極推動主權AI，進一步推升高效能運算與資料中心建設需求，台灣產業鏈有望迎來中長期黃金成長期。

除了電子產業外，AI基礎建設同步帶動電力與能源效率需求快速升溫。隨著大型資料中心與高密度運算環境持續擴建，發電機、電源管理系統、散熱模組與機電設備需求顯著增加，相關廠商訂單能見度大幅提升，成為AI浪潮下不可忽視的受惠族群。

AI投資已由單一科技題材，擴散為涵蓋電子、機電與基礎建設的結構性成長趨勢，為台股注入中長期動能。提醒投資人短期仍存在半導體關稅政策與AI評價波動等變數，但在企業獲利持續成長、應用場景加速落地的支撐下，市場普遍認為台灣科技產業長線多頭格局未變，後續有望持續看漲。

在此趨勢下，永豐台灣ESG（00888）成為投資人布局台灣AI核心供應鏈的首選工具。相較單一AI個股容易受到短期消息面與股價波動影響，透過納入多檔關鍵企業，可分散投資風險、降低追高風險，更適合長線參與AI成長趨勢。

永豐台灣ESG以台積電（2330）等AI關鍵龍頭為核心成分股，可掌握先進製程、AI晶片與高效能運算的成長動能，同時納入台達電（2308）等電力與機電設備指標企業，完整涵蓋AI硬體建設從「算力」到「電力」的關鍵環節。

永豐台灣ESG近期公告最新配息資訊，1月19日為最後買進日、1月20日除息、2月13日發放現金股利，在AI需求持續擴大、企業獲利回升的環境下，兼顧產業成長題材與分散配置風險之優勢，成為投資人把握AI浪潮、共享台灣科技成長紅利的重要投資選擇。