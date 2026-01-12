Google Cloud進攻零售推UCP 攜手Walmart等零售業成最強銷售助手

Google Cloud 11日在美國全國零售聯合會（National Retail Federation，NRF 2026）中發布Gemini Enterprise for Customer Experience（CX）解決方案，以及與大型零售業合作建立通用商務協定（UCP），貫穿整個購物流程的代理商務，涵蓋從商品發現、購買到售後支援的各個環節，由推薦產品到結帳完成與客服都能透過AI代理完成，將來更傾向讓企業主對客戶直接報價，預期不久後消費者可在Gemini App中購買產品。

Google執行長Sundar Pichai在NRF 2026分享Google幫助零售商在AI平台轉型中發展壯大，包括發表與Shopify、Etsy、Wayfair、Target及Walmart（沃爾瑪）等公司共同開發的UCP，UCP是專為AI代理（AI Agent）為基礎的購物體驗所設計，讓AI代理能在購物流程的不同環節順利運作，包括探索商品與售後支援。 UCP為代理商和系統建立了一種通用語言，使其能夠在消費者介面、商家和支付提供者之間協同工作。

透過新的協定，將使Google AI應用在零售業更深入，從推薦到銷售以及後續廣告。例如Google搜尋的AI模式（AI Mode）與Gemini App，針對符合資格的Google商品清單導入UCP，幫助消費者研究、比較商品，買下商品並用Google Pay結帳。Google強調，零售商仍保留消費紀錄，並提出客製化整合方案，提高銷售額並減少購物車遺棄率。未來幾個月這項功能將在全球上線。

Google Cloud同時將推出「商務代理」（Business Agent）功能，這是一種全新的方式，讓消費者直接在搜尋結果頁面與品牌互動。它就像一位虛擬銷售助理，能夠以品牌的口吻回答產品問題，幫助零售商在關鍵購物時刻與消費者建立聯繫，從而促進銷售。包括Lowe's、Michael's、Poshmark、Reebok等在內的多家零售商將先導入相關服務，能夠根據自身數據訓練代理，獲取新的客戶洞察，提供相關產品的優惠訊息，並在購物體驗中實現直接購買（包括代理結帳）。

隨著消費者轉向AI找商品，Google持續測試AI模式廣告，將推出「直接優惠」（Direct Offers）功能。這項全新的Google Ads試點計畫讓廣告主直接在AI模式下向準備購買的消費者展示專屬優惠。