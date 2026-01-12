台指期收30,701點、上漲248點 法人：中長期仍偏多
台指期12日勁揚，終場收在30,701點，上漲248點，漲幅0.81%，另外，台積電（2330）期收1,695元，上漲5元，電子期上漲0.98%，中型100期貨上漲1.83%。
法人指出，大盤KD指標雖然維持在90以上的高檔鈍化區，但K線已正式向下穿越D線，形成高檔死亡交叉；與此同時，MACD紅柱體持續縮小，RSI指標也略微向下修正。
大盤短線急漲過後，正乖離過大，技術面有修正回測短期均線的可能。所謂「休息是為了走更長遠的路」，指數在此處進行高檔震盪換手，清洗浮額，反而有利於後續挑戰新高。
上周五（9日）美股指數收盤：道瓊指數上漲0.5%，收在歷史新高的49,505點，周線上漲2.3%。標普500指數上漲0.6%；那斯達克綜合指數上揚 0.8%。台積電ADR 9日上漲1.8%，帶動費城半導體指數上漲2.7%，雙雙再創歷史新高。
美國最新12月非農就業數據出爐，上月非農就業增加5萬人，儘管低於經濟學家先前預測的7.3萬人，但市場普遍認為，這些都是降息的訊號，激勵美股主要指數周五皆收漲，標普500指數再創收盤新高。
