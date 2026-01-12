欣達環工奪南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程 30.12億得標

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

欣陸投控（3703）12日公告，旗下欣達環工取得國科會南部科學園區管理局「南科嘉義園區二期基地污水處理廠新建統包工程」，得標金額30.12億元，預期可為公司挹注中長期且穩定的營收動能。

南部科學園區管理局為因應全球AI產業持續快速發展，提升高科技產業對基礎公共設施的需求，以及支援產業聚落發展，規劃擴建嘉義園區周邊公共設施。

欣達環工表示，此次將負責興建一座日處理量達30,000噸的污水處理廠及相關附屬設施，工程預定於第1季動工，2029年完工，全面支援園區未來營運需求。

欣達環工執行長周黎明表示，很榮幸能以多年累積的水處理技術與經驗，參與台灣高科技產業發展的重要基礎建設。該案將導入「AI智慧輔助系統」，為操作人員提供最佳化操作策略，實現低碳節能和可持續運營，打造兼具高效能與低環境衝擊的智慧型污水處理廠。

欣達環工表示，目前於全台已承攬共12座污水處理廠及再生水廠，其中已有7座污水處理廠及3座再生水廠穩定營運中。包含此次拿下的標案在內，目前在手合約逾850億元。

