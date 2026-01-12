快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

聯發科前進零售聯盟大展 秀逾35項技術

中央社／ 新竹12日電

IC設計廠聯發科今天宣布，參加全美零售聯盟（NRF）大展，現場展示超過35項智慧零售相關技術，包含貨架整理、即時庫存追蹤、便利支付等應用。

聯發科發布新聞稿，物聯網事業部總經理王鎮國表示，聯發科的運算、連接、邊緣人工智慧和多媒體能力，將可協助零售商在不斷變化的零售領域中保持競爭力。

聯發科指出，在全美零售聯盟大展中推出一款高性能、高效率的物聯網平台，這平台支援5G和Wi-Fi，並具備邊緣AI人工智慧和多媒體功能。

聯發科新推出的物聯網平台採用8核心Armv9中央處理器和嵌入式神經處理單元（NPU），支援生成式AI，可以協助打造自動識別和資料擷取、自助點餐機、數位看板等一系列零售物聯網產品。

延伸閱讀

聯發科（2454）12月營收衝破512億！網見股價反嘆：發哥真的太委屈

聯發科、世芯 選長天期

耕興協助聯發科　Wi-Fi 8平台取得美國FCC證書

聯發科搶攻WiFi 8商機

相關新聞

創控：2026年全球半導體資本支出看增 AMC需求暢旺

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）於12日指出，隨著先進製程對微環境潔淨要求提升，以及2 奈米製程積極...

美商務部長：台積電違DEI條款 美促加碼投資3兆元

台積電在美總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元），美國商務部長盧特尼克預告，他認為台積電將加碼投資。他並透...

記憶體封測掀漲價大潮 力成、華東、南茂調價三成

記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠加足馬力衝刺出貨...

AI催動 記憶體上游下游全都旺

AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」。法人看好...

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%...

信驊大咬代理式AI商機

輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。