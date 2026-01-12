聯發科前進零售聯盟大展 秀逾35項技術
IC設計廠聯發科今天宣布，參加全美零售聯盟（NRF）大展，現場展示超過35項智慧零售相關技術，包含貨架整理、即時庫存追蹤、便利支付等應用。
聯發科發布新聞稿，物聯網事業部總經理王鎮國表示，聯發科的運算、連接、邊緣人工智慧和多媒體能力，將可協助零售商在不斷變化的零售領域中保持競爭力。
聯發科指出，在全美零售聯盟大展中推出一款高性能、高效率的物聯網平台，這平台支援5G和Wi-Fi，並具備邊緣AI人工智慧和多媒體功能。
聯發科新推出的物聯網平台採用8核心Armv9中央處理器和嵌入式神經處理單元（NPU），支援生成式AI，可以協助打造自動識別和資料擷取、自助點餐機、數位看板等一系列零售物聯網產品。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言