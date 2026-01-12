和椿去年12月和全年營收創高 半導體機器人訂單看佳

人工智慧（AI）與機器人自動化解決方案供應商和椿今天上午公布2025年12月自結合併營收新台幣2.85億元，月增50.62%、年增42.42%，創單月新高；2025合併營收24.96億元，年增50.12%，同創歷史新高。

展望2026年營運，和椿表示正向看待，智慧製造相關半導體機器人設備模組訂單需求持續創高，和椿整合設備與模組、機器人兩大業務，帶動今年營運保持成長動能。

展望機器人事業，和椿表示，亞洲占全球整體部署量最大，對和椿及供應鏈來說，市場開拓空間可期；長線來看，製造業自動化、智慧工廠與勞動力結構轉變，帶動長期需求趨勢明確，驅動全球機器人產業高速成長。

和椿指出，已推出針對智慧製造、智慧物流與智慧服務三大領域的機器人解決方案，包含半導體機器人設備模組、機器手臂模組、複合式機器人等，以及自主移動機器人（AMR）、協作機器人、智慧清潔機器人與商務管家機器人等。

觀察2025年營收表現，和椿說明，自動化零組件及設備需求增加，受惠智慧製造、自動化設備與機器人業務強勁，帶動去年12月和全年營收創高。

和椿去年第4季自結合併營收7.02億元，僅次於去年第3季的7.05億元，是歷史單季次高。

和椿指出，高科技、先進製程、電子製造等產業客戶持續擴產及製程優化，有助設備與模組產能稼動率，機器人及其他事業延伸第二曲線動能，雙軸發展策略展現成效。在研發項目，和椿持續開發自主導航、感測控制、人工智慧（AI）驅動協作等技術應用。