快訊

發現黑盒子訊號！顧立雄：墜海F-16發現斷續訊號 將進一步確認

網紅代理師／師資荒擴大 無證代理破萬人雙北占比飆高

人氣網紅疑染愛滋！就診紀錄外流全網瘋傳 政府單位已介入

聽新聞
0:00 / 0:00

創控：2026年全球半導體資本支出看增 AMC需求暢旺

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影
半導體氣體分子污染物（AMC）監控設備廠創控科技董事長王禮鵬。記者尹慧中／攝影

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）於12日指出，隨著先進製程對微環境潔淨要求提升，以及2 奈米製程積極擴產的建廠需求，2026年全球半導體廠資本支出預期再創新高。公司樂觀看好新產品以及新客戶帶來的爆發力，並將在既有成長基礎上，持續投入高精度AMC監控技術與設備的研發，滿足先進製程尚未充分開發的監控需求，保持創控長期穩定成長空間。

創控日前已公告2025年12月營收1.06億元，單月營收首度突破億元大關並創下歷史新高；全年營收5.51億元，亦為歷年最高，年增11.08％，達到營收雙位數成長目標。

因應半導體先進製程對潔淨度與污染控制要求持續提升，創控將 AMC 監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，協助半導體廠提升製程品質與設備可靠性。微環境暨設備環境的新產品 FMS2000 晶圓盒（FOUP）監測系統與 MiTAP M3 氣體分析儀，能精準監測晶圓盒與製程設備周邊的分子污染，確保製程環境穩定與良率提升。新產品效益逐步發酵，推動微環境暨設備環境市場滲透，與既有廠務環境營收形成多元動能，加上積極拓展新客戶，創控營運規模持續擴張。

延伸閱讀

台股攻勢再起2／台積夠力 外資升目標價

家登2025年營收年增12% 三路衝刺營運

AI泡沫要爆了？專家搖頭「不只台積電在賺」：看好6檔供應鏈黑馬吃紅利

回歸雙晶圓代工策略 高通爭取台積產能 恐更難

相關新聞

創控：2026年全球半導體資本支出看增 AMC需求暢旺

半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）於12日指出，隨著先進製程對微環境潔淨要求提升，以及2 奈米製程積極...

美商務部長：台積電違DEI條款 美促加碼投資3兆元

台積電在美總投資金額規劃1650億美元（約新台幣5.21兆元），美國商務部長盧特尼克預告，他認為台積電將加碼投資。他並透...

記憶體封測掀漲價大潮 力成、華東、南茂調價三成

記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠加足馬力衝刺出貨...

AI催動 記憶體上游下游全都旺

AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」。法人看好...

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%...

信驊大咬代理式AI商機

輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。