聽新聞
0:00 / 0:00
創控：2026年全球半導體資本支出看增 AMC需求暢旺
半導體先進製程AMC奈米監測設備廠商創控（6909）於12日指出，隨著先進製程對微環境潔淨要求提升，以及2 奈米製程積極擴產的建廠需求，2026年全球半導體廠資本支出預期再創新高。公司樂觀看好新產品以及新客戶帶來的爆發力，並將在既有成長基礎上，持續投入高精度AMC監控技術與設備的研發，滿足先進製程尚未充分開發的監控需求，保持創控長期穩定成長空間。
創控日前已公告2025年12月營收1.06億元，單月營收首度突破億元大關並創下歷史新高；全年營收5.51億元，亦為歷年最高，年增11.08％，達到營收雙位數成長目標。
因應半導體先進製程對潔淨度與污染控制要求持續提升，創控將 AMC 監控能力自廠務環境延伸至微環境暨設備環境，協助半導體廠提升製程品質與設備可靠性。微環境暨設備環境的新產品 FMS2000 晶圓盒（FOUP）監測系統與 MiTAP M3 氣體分析儀，能精準監測晶圓盒與製程設備周邊的分子污染，確保製程環境穩定與良率提升。新產品效益逐步發酵，推動微環境暨設備環境市場滲透，與既有廠務環境營收形成多元動能，加上積極拓展新客戶，創控營運規模持續擴張。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 全家羅技3C福袋值得買？她開出耳機勉強回本嘆「空虛」 超搶手但評價兩極
📢 快檢查千萬大獎！蘋果App Store發票不會自動兌獎 1動作增加中獎機會
📢 掃地機器人最大問題解決！石頭科技Saros Rover會爬樓梯 透天也能用
📢 台灣電影院APP在比爛？他發現少有影城高於2顆星 這家上次更新在6年前
📢 蘋果2026年3款iPad系列新品齊發！傳聞亮點整理 這款「超大有感升級」
📢 奢華Game Boy來了！Pocket VERT掌機有「鑽石切割」按鍵＋觸控 定價嚇死人
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言