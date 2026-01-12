群光AI影像方案出貨 今年營收拚高個位數成長

快訊

中央社／ 台北12日電

受關稅、匯率等利多夾擊，全球電腦鍵盤龍頭群光2025年全年營收新台幣956.60億元，年減5.73%，失守千億元大關。展望2026年，群光目標鍵盤、影像、電源等3大事業要同步成長，力拚營收高個數成長。

群光財務長暨發言人林玉玲與媒體交流時表示，面對關稅、匯率等因素影響，群光去年營運衰退，但今年可望谷底翻轉。

林玉玲指出，雖然最近記憶體缺料漲價，可能造成今年PC、手機等3C產品市場出貨成長受限，不過群光的電腦鍵盤有高達6成是供貨給After Market（售後市場），客戶為羅技等電腦週邊設備大廠，這一塊比較不受PC品牌出貨動能減弱影響。

其次，群光另一大產品線影像事業，前幾年進行產品組合調整，低毛利的智慧型手機應用占出貨比重從高峰時超過5成，現在已降到3成，公司將研發資源聚焦在高附加價值產品，2026年可望開花結果，是今年公司營運成長動能最強的區塊。

群光表示，隨著AI當道，公司投入發展Edge AIVision Solution（邊緣AI視覺方案），獲得客戶導入應用在狩獵、釣魚、智慧安防、智慧車隊管理等利基領域，今年將陸續出貨。

群光介紹，透過結合Edge AI與VLM（視覺語言模型），攝影機從單純的「監控」，開始「理解」使用者的指令，例如使用者下指令尋找紅衣女子，AI可以迅速找到監視器中的相關片段。而且比起雲端設備，邊緣裝置具有低回應延遲、減少頻寬消耗、保障隱私等優點，看好邊緣AI視覺方案未來的成長潛力。

群光為台股著名的高股息概念股，公司去年前3季歸屬母公司淨利58.3億元，年減12%，每股稅後純益8.01元。林玉玲透露，公司預計維持8成以上的配息率。由於群光股價從去年高點超過170元，到上週五跌至116元，跌幅超過3成，股價跌幅比獲利跌幅更大，殖利率有望逆勢提升。

