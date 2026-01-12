記憶體封測吹漲風 力成、華東有大咖在罩

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
記憶體示意圖。 美聯社
力成（6239）、華東（8110）等記憶體封測廠傳出近期調漲報價三成，不排除啟動第二波漲價。業界分析，相關記憶體封測廠訂單滿滿，各有大咖在背後撐腰是關鍵。

其中，力成是美光重要封測夥伴，華東隸屬華新麗華集團，主要承接同集團的華邦訂單。隨著美光、華邦記憶體晶片出貨動能強勁，對後段封測需求激增，力成、華東金馬年跟著旺。另外，福懋科則承接南亞科訂單，同步受惠。

以力成為例，近年隨美光調整產品與產能配置，將部分內部封測產能釋出，包括Mobile Graphics、DDR5等高階記憶體產品，力成承接相關訂單，推升高階產品比重，產能利用率維持高檔。

華東廠長期承接華邦的封測訂單。華邦專注利基型DRAM與NOR Flash設計與製造，近期業績強強滾，並與華東形成穩定分工體系。華邦目前持有華東約9.67%股權，華邦出貨動能強，華東接單同步熱。

封測 力成 記憶體

