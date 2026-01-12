馬斯克強攻儲能 錸德、大同扮助攻部隊

特斯拉執行長馬斯克高喊儲能是解決AI用電荒的關鍵，錸德（2349）、大同（2371）這兩大台灣老牌集團將扮演奇兵。

其中，錸德集團正積極揮軍儲能事業，旗下儲能櫃陸續放量出貨，也是目前市場上少數具備承接HVDC（高壓直流）供電架構能力的企業之一，轉投資錸寶儲能占比已逾七成；大同集團更是特斯拉儲能裝置「Powerwall」關鍵代理商，並衝刺重電相關事業海外布局，營運衝鋒。

錸德集團在儲能領域展現高度垂直整合能力，並洽談歐洲、美國等海外客戶新訂單當中，象徵集團已具備國際級的能源管理實力。

錸德集團儲能事業，以子公司錸寶與孫公司來穎主軸。整體來看，錸德集團儲能業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，今年應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。另外就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

展望未來，錸德集團專注於將儲能系統（BESS）與高階UPS電池模組整合至AI資料中心及半導體製造產線設備的電力備援方案，協助客戶削峰填谷，確保電力與算力穩定。

大同集團則透過透旗下大同智能，在儲能領域發力，並取得特斯拉儲能裝置「Powerwall」代理，該產品已進入深耕推廣期，邁向多元商用場域。Powerwall不僅能搭配太陽能系統實現即發即用，更具備10年保固及低容量衰退優勢。

大同智能目前儲能業務已從單純設備銷售轉向系統整合服務，並分為大型工商儲能與小型家用儲能兩大主軸，透過技術門檻與整合經驗，協助企業達成綠能轉型與電網穩定，強化競爭優勢。