快訊

蔡規賴不隨…通信部隊已經移編回陸軍 「第四軍種」破功

桌球／終結2年男單冠軍荒！ 林昀儒開季第一站登頂喊「沒想到」

馬斯克強攻儲能 錸德、大同扮助攻部隊

經濟日報／ 記者李珣瑛籃珮禎吳凱中／新竹、台北報導

特斯拉執行長馬斯克高喊儲能是解決AI用電荒的關鍵，錸德（2349）、大同（2371）這兩大台灣老牌集團將扮演奇兵。

其中，錸德集團正積極揮軍儲能事業，旗下儲能櫃陸續放量出貨，也是目前市場上少數具備承接HVDC（高壓直流）供電架構能力的企業之一，轉投資錸寶儲能占比已逾七成；大同集團更是特斯拉儲能裝置「Powerwall」關鍵代理商，並衝刺重電相關事業海外布局，營運衝鋒。

錸德集團在儲能領域展現高度垂直整合能力，並洽談歐洲、美國等海外客戶新訂單當中，象徵集團已具備國際級的能源管理實力。

錸德集團儲能事業，以子公司錸寶與孫公司來穎主軸。整體來看，錸德集團儲能業務分為兩大領域，其一是出貨量穩健的消費型電池產品，今年應客戶要求規劃在台灣建置一至二條新產線，來滿足市場對非紅供應鏈的需求。另外就是儲能櫃（高功率電池）相關業務，在2025年的業績貢獻較大，主要是有案廠建置收入。

展望未來，錸德集團專注於將儲能系統（BESS）與高階UPS電池模組整合至AI資料中心及半導體製造產線設備的電力備援方案，協助客戶削峰填谷，確保電力與算力穩定。

大同集團則透過透旗下大同智能，在儲能領域發力，並取得特斯拉儲能裝置「Powerwall」代理，該產品已進入深耕推廣期，邁向多元商用場域。Powerwall不僅能搭配太陽能系統實現即發即用，更具備10年保固及低容量衰退優勢。

大同智能目前儲能業務已從單純設備銷售轉向系統整合服務，並分為大型工商儲能與小型家用儲能兩大主軸，透過技術門檻與整合經驗，協助企業達成綠能轉型與電網穩定，強化競爭優勢。

錸德 大同 電池模組

延伸閱讀

20多家車企內卷 比亞迪殺到8萬 特斯拉推0息購

抗衡比亞迪 特斯拉在陸推零息購車搶市

Nvidia推會思考的自駕 馬斯克嗆：難在解決長尾問題

自駕計程車革命 2026真的要來了

相關新聞

記憶體封測掀漲價大潮 力成、華東、南茂調價三成

記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠加足馬力衝刺出貨...

政策髮夾彎…美不禁陸無人機 國內協力廠短線恐承壓

美國限制大陸無人機政策出現髮夾彎，台鏈有壓。外電報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）撤銷禁止大疆、道通智能等大陸暨國外新型...

AI催動 記憶體上游下游全都旺

AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」。法人看好...

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

鴻海AI業務持續爆發，今年AI伺服器營收有望較去年倍增，推升AI伺服器營收占比由去年的20%至24%，大增至今年的35%...

信驊大咬代理式AI商機

輝達全新AI平台Rubin今年開始量產出貨，同時推出BlueField-4晶片，象徵Rubin平台商機將從既有的AI算力...

「AI 缺電荒」馬斯克強攻儲能 台達電、光寶等接單可期

AI算力愈來愈強，對電力需求同步激增，全球陷入「AI缺電荒」，特斯拉執行長馬斯克繼釋出太空AI構想，要靠把伺服器送上太空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。